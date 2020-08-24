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Советник Трампа объявила об уходе в отставку

24.08.2020 09:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Советник Белого дома Келлиэнн Конуэй уходит в отставку. Об этом она сообщила в Twitter.

В заявлении политика сказано, что она покинет администрацию президента США в конце августа. Решение уйти в отставку Конуэй объяснила желанием проводить больше времени с детьми. У нее четверо детей-подростков, которые учатся в школе.

«Со временем я объявлю о планах на будущее. Сейчас для моих любимых детей будет меньше драмы, больше мамы», — написала Конуэй, передает РБК.

Во время предвыборной кампании Конуэй возглавляла штаб Дональда Трампа. Она сначала отвергала возможность работы с Трампом-президентом, так как хотела бы больше времени проводить со своими детьми, но в итоге согласилась на его предложение.

В то время Трамп сообщал, что Конуэй сыграла «решающую роль» в его победе, и называл ее «неутомимой и упорной» защитницей его повестки.

 
 
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Советник Белого дома Келлиэнн Конуэй уходит в отставку. Об этом она сообщила в Twitter.
 
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