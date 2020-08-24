Эксперты объяснили, почему оливковое масло стало популярным ингредиентом в бьюти-индустрии

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Оливковое масло стало популярным не только на кухне, но и в сфере красоты. В нем содержатся антиоксиданты и витамины. Но эксперты обратили внимание на то, что ему отдают предпочтение не только из-за состава. Об этом сообщает Buro.

Эксперты WWD отметили, что интерес к оливковому маслу вырос во время пандемии. Тогда люди остались дома, начали больше уделять времени готовки, а также искать новые и простые рецепты. На этот запрос потребителей отреагировал бизнес. К примеру, лос-анджелесский лайфстайл-бренд Poosh выпустил линейку пирогов на оливковом масле.

Производители косметики начали активнее обращать внимание, что масло ценится своим составом и очень полезно для здоровья. В нем содержатся антиоксиданты, витамины A, D, K и E. Появились много продукции на рынке бьюти-товаров, где в составе было оливковое масло.

Отмечается также, что жители Средиземноморья давно используют оливковое масло в повседневной жизни на ежедневной основе. Это хорошо отражается на их здоровье. Поэтому маркетологи говорят о том, что этот ингредиент легко переходит с кухни в косметику.

Фото: nagaraconsulting.com

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