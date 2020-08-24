В Гомеле на «зебре» такси насмерть сбило пешехода

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на воскресенье в Гомеле.





Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 22-летний таксист за рулем «Фольксваген Поло» сбил 49-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Травмы, полученные в результате ДТП, оказались несовместимыми с жизнью — мужчина скончался на месте.

«Водитель задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело», — отметили в ГАИ.