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В Гомеле на «зебре» такси насмерть сбило пешехода

24.08.2020 10:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на воскресенье в Гомеле.

В Гомеле на «зебре» такси насмерть сбило пешехода

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 22-летний таксист за рулем «Фольксваген Поло» сбил 49-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Травмы, полученные в результате ДТП, оказались несовместимыми с жизнью — мужчина скончался на месте.

«Водитель задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело», — отметили в ГАИ.

 
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на воскресенье в Гомеле.
 
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