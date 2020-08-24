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В Гомеле на «зебре» такси насмерть сбило пешехода
Источник материала: Навiны
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на воскресенье в Гомеле.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 22-летний таксист за рулем «Фольксваген Поло» сбил 49-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Травмы, полученные в результате ДТП, оказались несовместимыми с жизнью — мужчина скончался на месте.
«Водитель задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело», — отметили в ГАИ.
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на воскресенье в Гомеле.
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