ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Купили «убитую» хрущевку и за $10,5 тысячи сделали стильный ремонт. Как им это удалось?

24.08.2020 10:09 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Дарья с мужем жила на съемной квартире в Барановичах, думая о покупке своей в этом же городе. За три месяца до рождения дочки супруги осуществили мечту и в турборежиме сделали ремонт за $10,5 тысячи, чтобы новым составом въехать в собственную квартиру. Смотрим, что получилось.

«Цену квартиры удалось сбить до $16 тысяч»

— От покупки никто не отговаривал, только родители могли сказать: «Подождите, не спешите». Так получилось, что объявление о продаже было старое, я совсем случайно его заметила. Через пару часов с мужем поехали смотреть и буквально через 20 минут решили — берем, — делится впечатлениями хозяйка квартиры.

Купили «убитую» хрущевку и за ,5 тысячи сделали стильный ремонт. Как им это удалось?

Дарья рассказывает: хоть квартира была страшная, в ней царила какая-то аура. Пара понимала, что это то жилье, которое им нужно. Семья смотрела и другие варианты, но отсев в основном шел прямо на сайтах.

Купили «убитую» хрущевку и за ,5 тысячи сделали стильный ремонт. Как им это удалось?

Купили «убитую» хрущевку и за ,5 тысячи сделали стильный ремонт. Как им это удалось?

— Изначальная стоимость была $18 тысяч, но нам удалось сбить до $16 тысяч, так как состояние у квартиры было плачевное. Плюс первый этаж, без балкона.

Ремонт начали делать сразу же, как только получили ключи. Мелкую разборку делали муж и его отец, а на крупный демонтаж, черную работу, выравнивание стен и укладку плитки нанимали рабочего. Отдельно еще были сантехник, электрик и мастера по установке натяжных потолков.

«Белую минималистичную квартиру потом проще будет изменить»

— Я была беременна, помогать в ремонте не могла. У мужа выходной только в воскресенье, а по закону в этот день нельзя работать. Хоть по образованию мы с ним вообще никак не связаны ни с ремонтом, ни с дизайном, но все в квартире продумывали сами, смотрели картинки ремонтов, которые нам по душе. Мне нравится скандинавский стиль, однако я не могу сказать, что все у нас именно в нем. Мы совмещали: современный, минимализм, скандинавский стиль.

Ремонт семья сделала за 86 дней — с момента получения ключей до въезда в квартиру.

— Светлой и однотонной квартире есть объяснение: когда надоест, будет проще внести изменения декором. Поэтому у нас серые стены и пол, а корпусная мебель вся белая. В съемной квартире не нравились бежевые обои и мебель цвета венге. И хоть то жилье было с евроремонтом, нам такое не по душе.

Хозяйке нравится создавать вещи своими руками, но пока дочка маленькая, Дарья сделала лишь зеркало-солнце, идею которого нашла на просторах Pinterest.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дарья с мужем жила на съемной квартире в Барановичах, думая о покупке своей в этом же городе. За три месяца до рождения дочки супруги осуществили мечту...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Минском Volvo вылетела в кювет и несколько раз перевернулась: 1 человек погиб, 4 в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.08.2020
Mir24.TV Belarus
24.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика