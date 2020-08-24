Купили «убитую» хрущевку и за $10,5 тысячи сделали стильный ремонт. Как им это удалось?

Источник материала: Onliner Дарья с мужем жила на съемной квартире в Барановичах, думая о покупке своей в этом же городе. За три месяца до рождения дочки супруги осуществили мечту и в турборежиме сделали ремонт за $10,5 тысячи, чтобы новым составом въехать в собственную квартиру. Смотрим, что получилось.

«Цену квартиры удалось сбить до $16 тысяч»

— От покупки никто не отговаривал, только родители могли сказать: «Подождите, не спешите». Так получилось, что объявление о продаже было старое, я совсем случайно его заметила. Через пару часов с мужем поехали смотреть и буквально через 20 минут решили — берем, — делится впечатлениями хозяйка квартиры.





Дарья рассказывает: хоть квартира была страшная, в ней царила какая-то аура. Пара понимала, что это то жилье, которое им нужно. Семья смотрела и другие варианты, но отсев в основном шел прямо на сайтах.









— Изначальная стоимость была $18 тысяч, но нам удалось сбить до $16 тысяч, так как состояние у квартиры было плачевное. Плюс первый этаж, без балкона.

Ремонт начали делать сразу же, как только получили ключи. Мелкую разборку делали муж и его отец, а на крупный демонтаж, черную работу, выравнивание стен и укладку плитки нанимали рабочего. Отдельно еще были сантехник, электрик и мастера по установке натяжных потолков.

«Белую минималистичную квартиру потом проще будет изменить»

— Я была беременна, помогать в ремонте не могла. У мужа выходной только в воскресенье, а по закону в этот день нельзя работать. Хоть по образованию мы с ним вообще никак не связаны ни с ремонтом, ни с дизайном, но все в квартире продумывали сами, смотрели картинки ремонтов, которые нам по душе. Мне нравится скандинавский стиль, однако я не могу сказать, что все у нас именно в нем. Мы совмещали: современный, минимализм, скандинавский стиль.

Ремонт семья сделала за 86 дней — с момента получения ключей до въезда в квартиру.

— Светлой и однотонной квартире есть объяснение: когда надоест, будет проще внести изменения декором. Поэтому у нас серые стены и пол, а корпусная мебель вся белая. В съемной квартире не нравились бежевые обои и мебель цвета венге. И хоть то жилье было с евроремонтом, нам такое не по душе.

Хозяйке нравится создавать вещи своими руками, но пока дочка маленькая, Дарья сделала лишь зеркало-солнце, идею которого нашла на просторах Pinterest.