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Под Полоцком «Форд» вылетел в кювет — трое детей в реанимации

24.08.2020 10:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадали дети, случилось в Полоцком районе.

Под Полоцком «Форд» вылетел в кювет — трое детей в реанимации

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария произошла ночью 21 августа. 23-летний водитель на «Форд Oриoне» (по предварительной информации правоохранителей, находился «под мухой») не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся.

Отмечается, что в авто находились трое детей, младшему из которых семь лет. «Они были травмированы и доставлены в реанимацию», — сообщили в ГАИ.

Ранее сообщалось, что в Гомеле в результате ДТП погиб мужчина.

 
Теги: Гомель
 
 
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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадали дети, случилось в Полоцком районе.
 
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