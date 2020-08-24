Чемпионка мира по фристайлу: «Происходящее в Беларуси - это не политика, а борьба добра со злом»

Источник материала: Tut.by

Чемпионка мира по фристайлу — 2019 Александра Романовская в интервью Tribuna.com рассказала , как реагирует на происходящее в стране, почему не ходит на протесты и что думает о продолжении выступлений за Беларусь.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Последние события [в стране] сильно изменили людей. Не знаю, что будет дальше, но эти события стали одновременно и очень яркими, а я имею в виду единение людей, и темными пятнами на Беларуси. И эти пятна уже не смыть. Это отпечатки, которые останутся навсегда, — сказала Романовская.

Она подчеркнула, что впечатлилась самоорганизацией белорусского народа.

— Меня удивило, как люди без помощи государства могут организовывать различные акции и благотворительные фонды, как они просыпаются в 5.30, чтобы пойти к заводам и поддержать рабочих, как собирались возле ИВС на Окрестина и развозили освобожденных по домам.

И, на мой взгляд, сила — в единстве народа, и она не должна угасать. Друг друга нужно поддерживать, организовывать подобные мероприятия. Но, как мы видим, простыми выходами на улицу ничего не добиться. Тут должны действовать те, кто имеет полномочия и знания в данной сфере, а народ будет просто им помогать.

— Ты за забастовку?

— Не знаю еще, как это работает на уровне государства, но люди таким образом показывают, что страна — это они сами и, по сути, все держится на них. Надеюсь, их услышат.

— А ты думаешь, что Лукашенко слышит свой народ?

— Если не он, то народ услышат другие люди и помогут ему.

Романовская также рассказала, почему сама в эти дни не присоединялась к демонстрантам.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Каждый день хотела выйти на улицу, но, во-первых, мои близкие волновались за меня, а во-вторых, у меня папа лежит дома с инсультом, и я чувствую свою ответственность за него. Понимала: если задержат, то матери будет без меня очень тяжело. Это, наверное, основная причина, почему никуда не шла.

Кроме того, имея отношение к госструктуре, спортсмен тоже становится частью системы. И, к сожалению, из-за действий одного человека может пострадать вся команда, люди, не имеющие к ним абсолютно никакого отношения. Когда задержали альтернативных кандидатов в президенты, не смогла смолчать. Все это происходило безосновательно и меня просто обескуражило.

И после моего заявления пострадала не только я, но и мои тренеры, другие спортсмены. Было вынесено постановление, что мне и другим ребятам частично урезают стипендии.

На вопрос, рассматривает ли спортсменка вариант продолжения карьеры за рубежом, она ответила:

— На самом деле мне сейчас страшно. Понимаю, что при нынешних обстоятельствах, если в стране ничего не изменится, то моей спортивной карьере, скорее всего, придет конец. Но для меня сейчас чистая совесть важнее, чем безучастие. Если есть какие-то силы участвовать в общественном процессе, то это нужно делать.



Фото из личного архива Михаила Курловича

Что касается ответа на вопрос, то, наверное, нет. Я не смогу уехать за рубеж и выступать за другую страну. Всегда считала, что-либо прыгаю за Беларусь, либо вообще не прыгаю. Мне очень хочется верить, что еще смогу сказать свое слово в спорте, но, повторюсь, если ничего у нас не изменится, то, наверное, и желания защищать честь страны у меня не будет.

О какой чести может идти речь, когда такое происходит? За меня очень переживают близкие, они говорят, что спорт вне политики. Но происходящее в Беларуси для меня даже не политика. Это борьба добра со злом. И в данной ситуации я обязана встать на сторону добра.