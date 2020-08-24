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ЕС: власти Беларуси должны немедленно вступить в диалог с народом

24.08.2020 10:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что массовые и мирные демонстрации в Минске и по всей Беларуси производят на него сильное впечатление, власти страны должны немедленно вступить в диалог с народом.



"Они демонстрируют решимость и мужество белорусского народа добиваться демократических перемен", - написал высокий представитель ЕС по иностранным делам в твиттере в воскресенье.

"Власти должны без промедления вступить в национальный диалог", - призвал Боррель.

В воскресенье в Минске прошла многотысячная акция протеста. Часть протестующих дошла до Дворца независимости. Протестующие остановились в нескольких десятках метрах от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта. Спустя час протестующие ушли от дворца.

В свою очередь, Лукашенко презрительно отозвался о протестующих. "Как крысы разбежались", - заявил Лукашенко в видео, которое опубликовало госагенство БелТА.

В видео он летит в вертолете над Минском и просит пилотов подлететь ближе к проспекту у Дворца независимости.


Затем у Лукашенко спрашивают: "Где они?", имея в виду протестующих. Он отвечает: "Убежали. Они узнали, что ответ будет жарким".

Ранее близкий к Лукшенко телеграм-канал "Пул первого" опубликовал видео, где Лукашенко выходит из вертолета, который приземлился на территории Дворца Независимости. 

На видео на Лукашенко бронежилет черного цвета, одет он также во все черное. В руках он держит оружие, похожее на автомат, но без рожка с патронами.

На втором видео с территории Дворца независимости видно, как Лукашенко идет к резиденции с автоматом, и спрашивает у кого-то из присутствующих: "Там никого не осталось, да?".
 
Теги: Минск
 
 
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что массовые и мирные демонстрации в Минске и по всей Беларуси производят на него сильное впечатление, власти страны...
 
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