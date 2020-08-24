Белорусский рубль падает глубже

Источник материала: Onliner

На Белорусской валютно-фондовой бирже снова пятница. К сожалению. Мы о скорости падения, которую наш рубль набрал в конце прошлой недели. Сегодня так же бодро идем к обновлению рекорда. Причем речь идет обо всей корзине — растут и евро, и российский рубль.

Сегодня доллар дорожает — плюс 3,49 копейки. Пока на уровне 2,5565 рубля.

Евро на той же скорости прибавил 3,54 копейки. Курс — 3,0173.

Российский рубль открыл неделю плюсом в 3,13 копейки. Сотня торгуется по 3,4318 белорусского.

В пятницу доллар прибавил 3,6 копейки, стоил 2,5216 рубля. Евро вырос ровно на столько же, до 2,9819. Сотня российского рубля добавила символические 2,96 копейки. За нее давали 3,4005 белорусского.