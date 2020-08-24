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Белорусский рубль падает глубже
Источник материала: Onliner
На Белорусской валютно-фондовой бирже снова пятница. К сожалению. Мы о скорости падения, которую наш рубль набрал в конце прошлой недели. Сегодня так же бодро идем к обновлению рекорда. Причем речь идет обо всей корзине — растут и евро, и российский рубль.
Сегодня доллар дорожает — плюс 3,49 копейки. Пока на уровне 2,5565 рубля.
Евро на той же скорости прибавил 3,54 копейки. Курс — 3,0173.
Российский рубль открыл неделю плюсом в 3,13 копейки. Сотня торгуется по 3,4318 белорусского.
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На Белорусской валютно-фондовой бирже снова пятница. К сожалению. Мы о скорости падения, которую наш рубль набрал в конце прошлой недели. Сегодня так же бодро идем к...
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