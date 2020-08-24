ASUS Zenfone 7 получит тройную камеру-перевертыш

Источник материала: Onliner

ASUS готовится презентовать линейку Zenfone 7, которая будет состоять из двух смартфонов: обычной версии и Pro-модели. В интернете появились фотографии младшего устройства, главная особенность которого — поворотный блок с тремя фотосенсорами.

Такая система позволяет сделать лицевую панель без рамок, «моноброви» и торчащего в экране глазка фронтальной камеры. Кроме этого, можно ожидать, что видеозвонки и селфи будут более высокого качества — за них будут отвечать фотосенсоры основной камеры (главный на 64 Мп, 12 Мп ультраширокий и сенсор глубины).

Смартфон оснастят 6,4-дюймовым экраном с разрешением 2340×1080 точек на дюйм и с частотой обновления 60 Гц. Флагман будет работать на Snapdragon 865, емкость батареи — 5000 мАч. Из особенностей Zenfone 7 — предположительно, будет слот на две SIM-карты и отдельно под microSD, так что жертвовать второй симкой не придется, если нужно расширить хранилище.