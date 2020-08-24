|
Мелкая пакость: в Красном костеле в воскресенье не было света - службы велись при свечах
Источник материала: Партизан
В воскресенье 23 августа в минском Красном костеле около 13.00 пропало электричество
Как сообщили в столичном приходе, коммунальные службы объясняют то, что один из центральных минских костелов, откуда ведется постоянная онлайн-трансляция святых Месс, остался без электричества в результате "внештатной ситуации".
При отсутствии электричества святые мессы проходили при свечах, а трансляция не велась.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье 23 августа в минском Красном костеле около 13.00 пропало электричество
|
Свежие газеты
Архив (Разное)