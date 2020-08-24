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Мелкая пакость: в Красном костеле в воскресенье не было света - службы велись при свечах

24.08.2020 11:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В воскресенье 23 августа в минском Красном костеле около 13.00 пропало электричество

Как сообщили в столичном приходе, коммунальные службы объясняют то, что один из центральных минских костелов, откуда ведется постоянная онлайн-трансляция святых Месс, остался без электричества в результате "внештатной ситуации".

При отсутствии электричества святые мессы проходили при свечах, а трансляция не велась.
 
 
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В воскресенье 23 августа в минском Красном костеле около 13.00 пропало электричество
 
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