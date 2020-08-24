Как купить валюту, которая в дефиците. 5 лайфхаков

Источник материала: Myfin

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1. Кто рано встает

Довольно очевидный лайфхак, но тяжелый для тех, кто любит поспать или тех, кого не готовы отпустить утром с работы. Дело в том, что пополнение лимитов в кассах обменников происходит утром и максимум возможностей купить валюту появляется перед открытием отделений. Большинство из них открываются в 9.00 и 10.00. Нужно только учитывать тот факт, что из-за ажиотажного спроса банки снижают лимиты. Ведь курсы валют сейчас быстро растут каждый день, а значит распродавать всю имеющуюся валюту банкам нет особого смысла.

Тем не менее, факт остается фактом. В момент открытия отделения или обменника купить от пары сотен до нескольких тысяч долларов или евро вполне реально. Уже в районе 11-12 дня в кассах остается только та валюта, которую люди сдают и многим приходится ждать по несколько часов в очереди, чтобы накопилось хотя бы несколько сотен долларов.

2. Искать в центральных отделениях

Практически все опрошенные нами банки отмечают, что наибольшие лимиты по завозу валюты есть в центральных отделениях банков. Поэтому, если вам нужны крупные суммы или просто хочется увеличить шансы на покупку валюты, идите в первую очередь в главное отделение нужного банка. А лучше перед походом туда сделать звонок и уточнить наличие интересующей вас суммы.

Список центральных отделений банков приводим ниже