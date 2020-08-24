ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как купить валюту, которая в дефиците. 5 лайфхаков

24.08.2020 10:55 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

1. Кто рано встает

Довольно очевидный лайфхак, но тяжелый для тех, кто любит поспать или тех, кого не готовы отпустить утром с работы. Дело в том, что пополнение лимитов в кассах обменников происходит утром и максимум возможностей купить валюту появляется перед открытием отделений. Большинство из них открываются в 9.00 и 10.00. Нужно только учитывать тот факт, что из-за ажиотажного спроса банки снижают лимиты. Ведь курсы валют сейчас быстро растут каждый день, а значит распродавать всю имеющуюся валюту банкам нет особого смысла.

Тем не менее, факт остается фактом. В момент открытия отделения или обменника купить от пары сотен до нескольких тысяч долларов или евро вполне реально. Уже в районе 11-12 дня в кассах остается только та валюта, которую люди сдают и многим приходится ждать по несколько часов в очереди, чтобы накопилось хотя бы несколько сотен долларов.

2. Искать в центральных отделениях

Практически все опрошенные нами банки отмечают, что наибольшие лимиты по завозу валюты есть в центральных отделениях банков. Поэтому, если вам нужны крупные суммы или просто хочется увеличить шансы на покупку валюты, идите в первую очередь в главное отделение нужного банка. А лучше перед походом туда сделать звонок и уточнить наличие интересующей вас суммы.

Список центральных отделений банков приводим ниже

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы уже третий день подряд активно пытаются купить валюту, но банки не успевают пополнять обменные пункты и банкоматы. Спрос слишком велик. Объясняем, как...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Полоцком районе Ford вылетел в кювет и перевернулся: трое детей в реанимации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.08.2020
Mir24.TV Belarus
24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика