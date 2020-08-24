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Лукашенко потребовал защитить учителей от нападок
24.08.2020 11:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг ― Sputnik. Защитить учителей от любых нападок потребовал президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром образования Игорем Карпенко.
"Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей", - цитирует Лукашенко агентство
При этом президент заявил, что "если кто-то перекинулся в другой лагерь", с ними тоже надо "разбираться". Он напомнил, что в Беларуси - государственное образование, государственные школы, государственная идеология.
"И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно", - заявил Лукашенко.
Учителя традиционно входят в составы участковых избирательных комиссий. В нынешнюю президентскую кампанию на ряде участков возникали конфликтные ситуации, когда избиратели просили показать итоговые протоколы, а комиссии воздерживались от этого. На следующий день после выборов Лукашенко
Согласно данным, озвученным ЦИК, в ходе президентских выборов победу одержал Александр Лукашенко, однако часть избирателей не согласна с озвученными результатами, и требует новых выборов.
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