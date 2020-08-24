Лукашенко потребовал защитить учителей от нападок

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг ― Sputnik. Защитить учителей от любых нападок потребовал президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром образования Игорем Карпенко. На совещании речь идет о подготовке к началу учебного года.

"Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

При этом президент заявил, что "если кто-то перекинулся в другой лагерь", с ними тоже надо "разбираться". Он напомнил, что в Беларуси - государственное образование, государственные школы, государственная идеология.

"И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно", - заявил Лукашенко.

Учителя традиционно входят в составы участковых избирательных комиссий. В нынешнюю президентскую кампанию на ряде участков возникали конфликтные ситуации, когда избиратели просили показать итоговые протоколы, а комиссии воздерживались от этого. На следующий день после выборов Лукашенко говорил , что минским властям пришлось эвакуировать членов избирательных комиссий с 33 участков. Это было сделано, потому что, по словам президента, участки были заблокированы, а на людей оказывалось давление.

Согласно данным, озвученным ЦИК, в ходе президентских выборов победу одержал Александр Лукашенко, однако часть избирателей не согласна с озвученными результатами, и требует новых выборов.

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