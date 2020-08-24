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Школы в Беларуси больше нет - учите детей дома! Лукашенко заявил, что там должны работать только те, кто поддерживает репрессии против народа

24.08.2020 11:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко заявил, что в школах не должны преподавать те, кто не хочет следовать принципам государственной идеологии.

Школы в Беларуси больше нет - учите детей дома! Лукашенко заявил, что там должны работать только те, кто поддерживает репрессии против народа
в одной из школ во время подсчета голосов
"Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что в Беларуси государственное образование, государственные школы, государственная идеология. 

"И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно", - цитирует его БелТА
 
 
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Лукашенко заявил, что в школах не должны преподавать те, кто не хочет следовать принципам государственной идеологии.
 
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