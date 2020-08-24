Школы в Беларуси больше нет - учите детей дома! Лукашенко заявил, что там должны работать только те, кто поддерживает репрессии против народа

"Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться", - заявил Лукашенко.





Он отметил, что в Беларуси государственное образование, государственные школы, государственная идеология.





"И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно", - цитирует его БелТА