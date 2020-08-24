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Школы в Беларуси больше нет - учите детей дома! Лукашенко заявил, что там должны работать только те, кто поддерживает репрессии против народа
Источник материала: Партизан
Лукашенко заявил, что в школах не должны преподавать те, кто не хочет следовать принципам государственной идеологии.
в одной из школ во время подсчета голосов
"Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться", - заявил Лукашенко.
Он отметил, что в Беларуси государственное образование, государственные школы, государственная идеология.
"И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно", - цитирует его БелТА
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Школы в Беларуси больше нет - учите детей дома! Лукашенко заявил, что там должны работать только те, кто поддерживает репрессии против народа
Лукашенко заявил, что в школах не должны преподавать те, кто не хочет следовать принципам государственной идеологии.
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