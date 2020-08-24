Ближний свет фар становится обязательным с завтрашнего дня

Источник материала: Onliner

В связи с окончанием летних каникул и началом учебного года, а также в целях профилактики и предупреждения дорожных происшествий с участием детей с 25 августа по 5 сентября 2020 года в республике пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!», сообщили в ГУ ГАИ МВД.

Кроме того, 28 августа по всей стране пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Будьте примером своему ребенку!».

Почему нужно включать фары?

В ГАИ напомнили, что для привлечения внимания всех участников дорожного движения, а прежде всего маленьких пешеходов, к приближающемуся транспортному средству в дни проведения спецмероприятий МВД движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар.

А что, если не включить?

За невыполнение данного требования предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения либо штрафа до двух базовых величин (ч. 3 ст. 18.14 КоАП).

Какие еще пройдут мероприятия?

— Сотрудники милиции, педагоги и родители объединят свои усилия по обеспечению безопасности детей. Сотрудники органов внутренних дел примут участие в торжественных линейках, посвященных началу учебного года, проведут с учащимися классные часы. Запланирован ряд профилактических мероприятий для детей и подростков. Конкурсы, викторины, киновидеолектории и спортивно-обучающие занятия призваны напомнить детям о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дороге, — рассказали в Госавтоинспекции.

Профилактическое воздействие, говорят в ГАИ, будет направлено не только на детей, но также на родителей и водителей, которым во время встреч в трудовых коллективах милиционеры разъяснят причины и последствия ДТП с участием детей, напомнят о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних и ответственности за нарушение ПДД.

— Для профилактики нарушений ПДД и оказания помощи маленьким участникам дорожного движения вблизи школ и в местах интенсивного движения детей-пешеходов будут организованы дежурства сотрудников милиции, — добавили в Госавтоинспекции. — Кроме того, наряды ДПС проконтролируют соблюдение правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов, остановки и стоянки транспортных средств, будут пресекать нарушения и со стороны пешеходов, подающих плохой пример маленьким участникам дорожного движения.

О перевозке детей в авто

Перевозка детей в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. За неисполнение данного требования законодательства предусмотрен штраф в размере до четырех базовых величин (ч. 5 ст. 18.14 КоАП). В случае повторного такого нарушения в течение года — штраф от двух до восьми базовых величин (ч. 12 ст. 18.14 КоАП).