Абсурд, обожаю: Минобороны обвинило Литву в провокации и получило в ответ ноту протеста. Во всем виноваты воздушные шары

Источник материала: KYKY

Мы каждый день просыпаемся с мыслью, что нас уже нечем удивить – как бы не так! Кажется, беларуская «власть» самая креативная в мире.

Вот например сегодня Министерство обороны сообщило о провокации со стороны Литвы. Мол, произошла попытка нарушения воздушного пространства Беларуси. Знаете, из-за чего? Из-за того, что с литовской стороны «был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой».

Чтобы обезвредить воздушные шары, Минобороны подтянуло ударные вертолеты Ми-24 из состава дежурных сил ПВО. Так нарушение и пресекли – мы с вами можем спать спокойно.

А что Литва?

Литовские власти не стали молчать. Вызвали в свой МИД беларуского посла и вручили ему ноту протеста против нарушения государственной границы Литвы. Все потому, что 23 августа беларуский вертолет Ми-24 пересек литовскую государственную границу в районе деревни Мядининкай.

В ноте Минск призывают к выяснению обстоятельств инцидента и недопущению повторения подобных нарушений.

Так и живем.