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Абсурд, обожаю: Минобороны обвинило Литву в провокации и получило в ответ ноту протеста. Во всем виноваты воздушные шары

24.08.2020 12:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Мы каждый день просыпаемся с мыслью, что нас уже нечем удивить – как бы не так! Кажется, беларуская «власть» самая креативная  в мире. 

Вот например сегодня Министерство обороны сообщило о провокации со стороны Литвы. Мол, произошла попытка нарушения воздушного пространства Беларуси. Знаете, из-за чего? Из-за того, что с литовской стороны «был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой». 

Чтобы обезвредить воздушные шары, Минобороны подтянуло ударные вертолеты Ми-24 из состава дежурных сил ПВО. Так нарушение и пресекли – мы с вами можем спать спокойно. 

А что Литва? 

Литовские власти не стали молчать. Вызвали в свой МИД беларуского посла и вручили ему ноту протеста против нарушения государственной границы Литвы. Все потому, что 23 августа беларуский вертолет Ми-24 пересек литовскую государственную границу в районе деревни Мядининкай.

В ноте Минск призывают к выяснению обстоятельств инцидента и недопущению повторения подобных нарушений. 

Так и живем. 

 
Теги: Минск
 
 
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Мы каждый день просыпаемся с мыслью, что нас уже нечем удивить – как бы не так! Кажется, беларуская «власть» самая креативная  в мире.  Вот например сегодня...
 
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