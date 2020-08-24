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Хроника дня: задержания членов Координационного совета, новый руководитель Минздрава и что делать с несогласными учителями

24.08.2020 12:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчерашний митинг обошелся без задержаний, хотя в оценках массовости две стороны разошлись, насчитав от 20 тысяч до 250 тысяч. Зато сегодня автозаки стали адресно подъезжать. В 11 часов возле проходной МТЗ проходило собрание с участием членов Координационного совета. Задержали доверенное лицо Тихановской Ольгу Ковалькову и руководителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского.

— Сегодня возле проходной МТЗ в рамках административного процесса действительно были задержаны два человека, — сообщила Onliner официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. По какой причине их задержали, не сообщается.

Хроника дня: задержания членов Координационного совета, новый руководитель Минздрава и что делать с несогласными учителями

Минобороны пресекло пересечение границы воздушными шарами

— Благодаря действиям экипажей вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия. Военное ведомство подготовило соответствующие материалы и направило их в Министерство иностранных дел Беларуси для подготовки ноты литовской стороне,сообщается в релизе.

Лукашенко напомнил учителям о государственной идеологии: кто не хочет — значит, они в школе быть не должны

Он отметил, что в Беларуси государственное образование, государственные школы, государственная идеология. «И те, кто хочет следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно», — заявил Александр Лукашенко.

В Беларуси новый руководитель Минздрава

Исполняющим обязанности министра назначен бывший первый заместитель Дмитрий Пиневич.

- Министр здравоохранения направлен в Гродненскую область и начал там работу. Сегодня он должен быть здесь, чтобы передать дела и вернуться после обеда в Гродно. Естественно, свято место пусто не бывает. Поэтому исполнять обязанности, Дмитрий Леонидович, будете вы, - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба. - Вы (Председатель Совета Республики и уполномоченный Президента по городу Минску Наталья Кочанова. - Прим.) головой за это отвечаете, вы вносили эту кандидатуру. Правда, не одна, другие поддерживали. Но вы ответственная по Минску.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Вчерашний митинг обошелся без задержаний, хотя в оценках массовости две стороны разошлись, насчитав от 20 тысяч до 250 тысяч. Зато сегодня автозаки стали адресно...
 
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