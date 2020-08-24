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С «Пушкинской» исчезли все цветы, оставленные в память о погибшем на акции протеста белорусе
Источник материала: Onliner
15 августа, в день похорон Александра Тарайковского, погибшего во время протестов в Минске, все цветочные киоски в районе станции метро «Пушкинская» опустели: люди скупали красные и белые розы, лилии, ромашки, хризантемы. Тогда на Притыцкого выстроилась очередь из нескольких тысяч человек, возле метро появились сотни цветов, плакаты и мягкие игрушки. Сегодня ночью (или же ранним утром) кто-то убрал импровизированный мемориал.
Так место выглядело в день похорон.
А вот кадры, сделанные сегодня утром. Видимо, кто-то уже успел принести новые букеты.
В администрации Фрунзенского района предположили, что цветы могли убрать работники «Зеленстроя», однако дозвониться в организацию и проверить информацию не удалось: ни один телефон не отвечает. Их комментарий будет добавлен при первой возможности.
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15 августа, в день похорон Александра Тарайковского, погибшего во время протестов в Минске, все цветочные киоски в районе станции метро «Пушкинская» опустели:...
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