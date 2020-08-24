С «Пушкинской» исчезли все цветы, оставленные в память о погибшем на акции протеста белорусе

Источник материала: Onliner

15 августа, в день похорон Александра Тарайковского, погибшего во время протестов в Минске, все цветочные киоски в районе станции метро «Пушкинская» опустели: люди скупали красные и белые розы, лилии, ромашки, хризантемы. Тогда на Притыцкого выстроилась очередь из нескольких тысяч человек, возле метро появились сотни цветов, плакаты и мягкие игрушки. Сегодня ночью (или же ранним утром) кто-то убрал импровизированный мемориал.

Так место выглядело в день похорон.





А вот кадры, сделанные сегодня утром. Видимо, кто-то уже успел принести новые букеты.











В администрации Фрунзенского района предположили, что цветы могли убрать работники «Зеленстроя», однако дозвониться в организацию и проверить информацию не удалось: ни один телефон не отвечает. Их комментарий будет добавлен при первой возможности.