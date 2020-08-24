﻿ С «Пушкинской» исчезли все цветы, оставленные в память о погибшем на акции протеста белорусе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С «Пушкинской» исчезли все цветы, оставленные в память о погибшем на акции протеста белорусе

24.08.2020 12:35 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

15 августа, в день похорон Александра Тарайковского, погибшего во время протестов в Минске, все цветочные киоски в районе станции метро «Пушкинская» опустели: люди скупали красные и белые розы, лилии, ромашки, хризантемы. Тогда на Притыцкого выстроилась очередь из нескольких тысяч человек, возле метро появились сотни цветов, плакаты и мягкие игрушки. Сегодня ночью (или же ранним утром) кто-то убрал импровизированный мемориал.

Так место выглядело в день похорон.

С «Пушкинской» исчезли все цветы, оставленные в память о погибшем на акции протеста белорусе

А вот кадры, сделанные сегодня утром. Видимо, кто-то уже успел принести новые букеты.





В администрации Фрунзенского района предположили, что цветы могли убрать работники «Зеленстроя», однако дозвониться в организацию и проверить информацию не удалось: ни один телефон не отвечает. Их комментарий будет добавлен при первой возможности.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 августа, в день похорон Александра Тарайковского, погибшего во время протестов в Минске, все цветочные киоски в районе станции метро «Пушкинская» опустели:...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хроника дня: задержания членов Координационного совета, новый руководитель Минздрава и что делать с несогласными учителями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.08.2020
Mir24.TV Belarus
24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика