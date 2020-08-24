Врач называет четыре причины проверить вены ног

Источник материала: Tut.by

Надо ли идти к врачу, если появились сосудистые «звездочки», и как по ощущениям в ногах понять, что с венами не все в порядке? Врач-флеболог Денис Васильев объясняет, какие симптомы укажут на то, что надо обратиться к специалисту.



Денис Васильевврач- флеболог первой категории медицинского центра «Блоссом Клиник» врач-первой категории медицинского центра «Блоссом Клиник»

Чувство тяжести в ногах

Часто тяжесть в ногах беспокоит людей, профессия которых связана с физическими нагрузками, поднятием тяжестей, длительным пребыванием в одном положении (сидя или стоя). Тяжесть в ногах может быть состоянием преходящим (когда неприятные ощущения исчезают после ночного отдыха, массирования ног, контрастного душа, непродолжительного нахождения в положении «ноги выше туловища») или постоянным. Регулярные жалобы на тяжесть в ногах, которая не проходит после отдыха, — симптом, сигнализирующий о заболеваниях вен, может указывать на развитие варикоза.

Появление «звездочек» и видимых вен

Видимые проявления вен — один из основных поводов обратиться к флебологу. Расширение вен может указывать на нарушение клапанного аппарата вен и другие заболевания. Не стоит игнорировать и появление сосудистых «звездочек» (телеангиэктазий), которые представляют собой расширенные внутрикожные капилляры, — они могут быть красными или синими, отличаться по форме. Это не только эстетический дефект кожи, но и возможный симптом ряда заболеваний сосудов. Доктор проведет осмотр и поможет выявить причину возникновения телеангиэктазий, подобрать методику для их устранения (это может быть и безоперационный метод).



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Отечность ног

Часто отекающие ноги — это симптом варикозного расширения вен. Как правило, отечность при этом заболевании сильная, она не спадает продолжительное время и справиться с ней самостоятельно не получится. Однако отечность ног может возникать не только из-за проблем с венами: она может проявляться из-за усталости (провоцирует ее ношение тесной обуви, нахождение в одном положении длительное время), травм и ушибов (при получении травмы нога пациента фиксируется в одном положении на длительное время, что затрудняет кровообращение). Отечность может быть связана с оттоком лимфы (лимфостаза): часто возникает при нарушении обмена веществ, сильных нагрузках и ряде тяжелых заболеваний.

Судороги

Судороги — это непроизвольно возникающие сокращения поперечно-полосатой мускулатуры ног. Они могут возникать, например, из-за перенапряжения мышц (при длительной работе стоя), резкого повышения температуры тела (судороги могут появиться при тепловом, солнечном ударах, а также при заболеваниях, сопровождающихся повышением температуры), обезвоживания организма, нарушения биохимического или электролитного состава крови (при потере солей кальция, калия, магния, недостатке витамина D). Как правило, такие судороги проходят после отдыха, выздоровления.

При варикозе причиной судорог является застой крови в венах, неизбежно возникающий при этом заболевании. Избавиться от таких судорог в домашних условиях невозможно: варикоз может диагностировать и вылечить врач.