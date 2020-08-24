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Сопредседатель стачечного комитета ОАО "Беларуськалий" находится в Солигорском РОВД, его статус пока неизвестен.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря стачкома Глеба Сандраса.

"Пока известно, что его задержали на три часа. Возможно, для разъяснительной беседы", - сказал пресс-секретарь.