Минчанин, которому инспектор прострелил ногу, получил 2 года лишения свободы (видео)

Источник материала: Onliner

Погоня, которая завершилась выстрелами по человеку, имела место в марте в агрогородке Илья Вилейского района. Белая BMW 7-Series выехала из оврага и, петляя, направилась к центральной площади. Наш читатель Андрей ехал следом, сообщил в «102» о предположении, что водитель может быть пьян. Преследование закончилось стрельбой.

— Мы увидели, как BMW выехала из оврага. На дороге остался лежать знак, который, вероятно, сбила эта машина, на асфальте были видны грязные следы от шин, — рассказывал Андрей. — Автомобиль сильно петлял, то выезжая на встречную полосу, то двигаясь по обочине. Я поморгал фарами, машина остановилась, там открыли окна. Мы спросили, все ли нормально, но было видно, что вся компания, в том числе водитель, была очень пьяная. Нас послали. За рулем BMW был плотный такой мужчина, на вид лет 30—35. Он резко поехал, я — за ним. Пока диктовал на линию «102» собственные данные, а также регистрационный знак и местоположение BMW, из этой машины вышло трое парней. Накинули на головы капюшоны и пошли к моей машине. Кричали что-то вроде: «Эй, ты чего хочешь, иди сюда!» А у меня жена в авто и маленькие дети. В общем, мы решили не рисковать, я уехал.

В МВД сообщали, что вечером в воскресенье, 8 марта, в Вилейский РОВД поступило сообщение, что BMW съехала в кювет, а за рулем, предположительно, находится нетрезвый водитель:

— Выбывшие по сообщению сотрудники ГАИ заметили автомобиль вблизи парка по улице Советской. В ходе разбирательства один из пассажиров препятствовал ведению административного процесса: стучал руками по служебному авто, оскорблял милиционеров, затем одному из них нанес удар кулаком в лицо, причинив ссадины. На неоднократные предупреждения о возможном применении физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия он не отреагировал. Последовали три предупредительных выстрела в воздух, а затем — прицельный в ногу. Прибывшие медики оказали этому человеку первую помощь. Он был госпитализирован, выставлен конвой. Содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 1,48 промилле. Гражданин был ранее судим за кражи, неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе и за нарушение ПДД.

На днях минчанину вынесли приговор, судили по статье «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника ОВД в целях воспрепятствования его законной деятельности». «В суде минчанин занял нейтральную позицию. Он не отрицал совершения преступления, однако утверждал, что не помнит события того вечера, — пишет Kraj.by. — Тем не менее, чистосердечно раскаялся. Это обстоятельство смягчило ответственность. Кроме этого, суд учел, что мужчина воспитывает сына, которому 1 год и 9 месяцев, и добровольно возместил причиненный инспектору моральный вред. Суд также признал в действиях обвиняемого рецидив, кроме того, отягчило ответственность состояние опьянения».

Суд вынес приговор — 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. К приговору присоединили неотбытое наказание в виде 2 лет 7 месяцев и 10 дней лишения права управления всеми видами транспортных средств. По амнистии суд частично освободил обвиняемого от основного наказания сроком на 1 год. В итоге — 2 года лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

Читайте также: