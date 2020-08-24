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Под Могилевом Fiat влетел в фуру - пострадали водитель и четверо пассажиров, в том числе дети
Источник материала: Tut.by
Под Могилевом вечером 22 августа Fiat влетел в тягач,
ДТП произошло на трассе Могилев — Чаусы недалеко от деревни Тараново.
По предварительным данным, 47-летний житель Черикова за рулем Fiat не предоставил преимущество и столкнулся с фурой DAF, которой управлял 56-летний брестчанин.
Пострадали водитель легковушки и четыре пассажира, среди которых — двое детей 9 и 11 лет. Все пострадавшие госпитализированы.
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По предварительным данным, водитель Fiat не предоставил преимущество тягачу.
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