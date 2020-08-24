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Под Могилевом Fiat влетел в фуру - пострадали водитель и четверо пассажиров, в том числе дети

24.08.2020 13:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Под Могилевом вечером 22 августа Fiat влетел в тягач, сообщили в МВД. Пострадали водитель легковушки и четверо его пассажиров, в том числе двое детей — 9 и 11 лет.


ДТП произошло на трассе Могилев — Чаусы недалеко от деревни Тараново.

По предварительным данным, 47-летний житель Черикова за рулем Fiat не предоставил преимущество и столкнулся с фурой DAF, которой управлял 56-летний брестчанин.

Пострадали водитель легковушки и четыре пассажира, среди которых — двое детей 9 и 11 лет. Все пострадавшие госпитализированы.

 
Теги: Могилев
 
 
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По предварительным данным, водитель Fiat не предоставил преимущество тягачу.
 
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