Под Могилевом Fiat влетел в фуру - пострадали водитель и четверо пассажиров, в том числе дети

Источник материала: Tut.by

Под Могилевом вечером 22 августа Fiat влетел в тягач, сообщили в МВД. Пострадали водитель легковушки и четверо его пассажиров, в том числе двое детей — 9 и 11 лет.





ДТП произошло на трассе Могилев — Чаусы недалеко от деревни Тараново.

По предварительным данным, 47-летний житель Черикова за рулем Fiat не предоставил преимущество и столкнулся с фурой DAF, которой управлял 56-летний брестчанин.

Пострадали водитель легковушки и четыре пассажира, среди которых — двое детей 9 и 11 лет. Все пострадавшие госпитализированы.