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«Не буду отвечать на вопрос» — В Кремле отказались дать оценку Лукашенко с автоматом. Но похвалили протестующих
Источник материала: Партизан
«Я не буду отвечать на ваш вопрос», — пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался отвечать на просьбу оценить действия белорусского президента, когда он появился на улице Минска с автоматом.
В то же время, представитель Кремля заявил, что со стороны протестующих не было провокаций.
«Мы можем констатировать, что не было никаких провокаций со стороны митингующих. Силы правопорядка весьма корректно выполняют свои обязанности», — сказал журналистам 24 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Слава Богу, различные митинги проходят без того, чтобы приводить их к беспорядкам. Соответственно, это не вынуждает правоохранителей применять жесткие меры. Надеемся, что и в будущем удастся избежать и предотвратить при необходимости какие-либо провокации в этой связи», — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Дмитрий Песков также назвал внутренним делом Беларуси случаи применения насилия местными силовиками по отношению к протестующим
«Это внутреннее дело Беларуси и руководства Беларуси. Мы не будем в это вмешиваться», — заявил пресс-секретарь Кремля.
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«Не буду отвечать на вопрос» — В Кремле отказались дать оценку Лукашенко с автоматом. Но похвалили протестующих
«Я не буду отвечать на ваш вопрос», — пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался отвечать на просьбу оценить действия белорусского...
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