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«Не буду отвечать на вопрос» — В Кремле отказались дать оценку Лукашенко с автоматом. Но похвалили протестующих

24.08.2020 13:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Я не буду отвечать на ваш вопрос», — пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался отвечать на просьбу оценить действия белорусского президента, когда он появился на улице Минска с автоматом.

В то же время, представитель Кремля заявил, что со стороны протестующих не было провокаций.

«Мы можем констатировать, что не было никаких провокаций со стороны митингующих. Силы правопорядка весьма корректно выполняют свои обязанности», — сказал журналистам 24 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Слава Богу, различные митинги проходят без того, чтобы приводить их к беспорядкам. Соответственно, это не вынуждает правоохранителей применять жесткие меры. Надеемся, что и в будущем удастся избежать и предотвратить при необходимости какие-либо провокации в этой связи», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Дмитрий Песков также назвал внутренним делом Беларуси случаи применения насилия местными силовиками по отношению к протестующим

«Это внутреннее дело Беларуси и руководства Беларуси. Мы не будем в это вмешиваться», — заявил пресс-секретарь Кремля.
 
Теги: Минск
 
 
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«Я не буду отвечать на ваш вопрос», — пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался отвечать на просьбу оценить действия белорусского...
 
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