Координационный совет прокомментировал задержания Ковальковой и Дылевского

Источник материала: Onliner

Сегодняшняя пресс-конференция проходила в Минске без задержанных Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского. В остальном президиум Координационного совета был представлен полностью. Общение с журналистами началось с обсуждения актуальных новостей. Слово взяла юрист Лилия Власова, она прокомментировала утренние события.

— Хочу напомнить, что с первого дня создания Координационного совета мы заявили, что не преследуем политических целей. Мы — гражданская платформа, которая объединяет различные слои населения. Наша цель — организация мирного диалога с властью в нынешних обстоятельствах.

Вместе с тем на нас оказывается давление. Сегодня утром задержаны два члены президиума. Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский. Их обвиняют в административном правонарушении — незаконной организации забастовки. Я в три часа иду в СК. Мы считаем, эти действия властей абсолютно незаконные. Мы переговорщики. С нами можно обсуждать ситуацию, которая сложилась, — заявила Власова.

Максим Знак также добавил:

— Они (Ковалькова и Дылевский) не арестованы, это административный процесс. Мы ждем документов от официальных лиц для реакции. Но безусловно, ощущаем давление на свою организацию. Надеемся, скоро наши коллеги будут освобождены.

Знак продолжил.

— У нас нет конкретной информации о месте пребывания наших коллег. Их адвокаты работают. Надеюсь, специалистам будет предоставлена полная информация. Насколько нам известно от свидетелей задержания, оно производилось в рамках административного процесса.

Павел Латушко предположил, что Ковалькова и Дылевский находятся в Советском РУВД, потому как на месте задержания находился его начальник.

— В отношении всех членов КС возбудили дела. Так что все будут вызываться, — дополнила Власова.

— Любого белоруса, который вчера вышел на улицы своего города, можно обвинить в участии в несанкционированном мероприятии. Что конкретно вменяется нашим коллегам, мы не знаем. То ли речь про вчерашние действия, то ли про появление сегодня на проходной МТЗ, — подытожил Знак.

На просьбу журналистов уточнить, в чем все-таки обвиняются Дылевский и Ковалькова, организации забастовок или акций, Знак сказал, что во втором.

Павел Латушко высказал солидарность с коллегами. И с теми, кого задержали, и с теми, кто вызывался и будет вызван. Напомнил, что совет создан с целью налаживания диалога.

— Мы общественная платформа. Мы видим, какое огромное количество людей выступает за диалог и желание реализовать свои требования. Наши партнеры как с восточной стороны границ, так и с западной признают факт существования КС.

Латушко заявил, что члены КС ознакомились с заявлением главы русского МИДа Лаврова, который подчеркивает важность диалога и невмешательство во внутренние дела РБ. Также вспомнил о сегодняшнем комментарии пресс-секретаря официального Кремля Дмитрия Пескова. Мол, Москве искусственно навязывается мысль о желании КС по ухудшению отношений с Россией.

— Песков рассказал про документы, в которых акцент смещается в сторону от сотрудничества с РФ. Отвечая на данное высказывание наших друзей из России, хочу сказать, что КС никогда не рассматривал и не планирует принимать документов, в которых бы говорилось о незаинтересованности в отношениях с Россией.

Латушко акцентировал внимание, что КС не рассматривает вопросы внешней политики.

— Нас заставляют реагировать на подобные заявления. Не знаю, о каких националистах идет речь. Были бы признательны, если бы россияне представили нам такие документы. Просто чтобы мы были информированы. Еще раз: никто из КС не разрабатывал подобных документов.

Павел Латушко снова повторил свое высказывание: последним политиком Беларуси будет тот, кто построит стену между Беларусью и Россией. Бывший министр культуры предложил два прагматичных тезиса:

Россия — крупнейший рынок для экспорта наших товаров. Порядка 41 процента.

Наш главный источник энергоресурсов — это РФ.

— Таких аргументов множество. Помимо этого, есть ментальные моменты. Мы очень близкие народы. Одновременно наша организация выступает за дружественные отношения с ЕС. Культурно и исторически мы связаны. Однако напомню: мы не заинтересованы и не уполномочены влиять на перемены во внешнеполитической ориентации страны.

Латушко отметил, что КС поддерживает идею выборов, на которых белорусы определят ту внешнеполитическую модель, которая им больше подходит.

— И да, сегодня в Беларуси нет весомой политической силы, которая предлагала бы ухудшение отношений с РФ. И большинство белорусов за добрые отношения как с Востоком, так и с Европой.