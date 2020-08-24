«Странная постановка» — В МИД Франции оценили видео Лукашенко с автоматом













«Мы видели эту странную и пугающую постановку со стороны Лукашенко, который угрожал своему народу», — заявил Бон в эфире телеканала «Франс-2».





Политик напомнил, что «в последние дни европейскими странами были введены санкции, которые нацелены не на народ Беларуси, а на лидеров».



