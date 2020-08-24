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«Странная постановка» — В МИД Франции оценили видео Лукашенко с автоматом
Источник материала: Партизан
Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон сообщил в эфире общественного телевидения заявил, что видео видео, где действующий президент Беларуси с автоматом ходит по Минску.
«Мы видели эту странную и пугающую постановку со стороны Лукашенко, который угрожал своему народу», — заявил Бон в эфире телеканала «Франс-2».
Политик напомнил, что «в последние дни европейскими странами были введены санкции, которые нацелены не на народ Беларуси, а на лидеров».
«Мы продолжим давление на Минск, чтобы обеспечить переход к демократии как можно скорее», — пообещал Клеман Бон.
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Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон сообщил в эфире общественного телевидения заявил, что видео видео, где действующий президент Беларуси с...
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