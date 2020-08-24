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«Странная постановка» — В МИД Франции оценили видео Лукашенко с автоматом

24.08.2020 13:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон сообщил в эфире общественного телевидения заявил, что видео видео, где действующий президент Беларуси с автоматом ходит по Минску.




«Мы видели эту странную и пугающую постановку со стороны Лукашенко, который угрожал своему народу», — заявил Бон в эфире телеканала «Франс-2».

Политик напомнил, что «в последние дни европейскими странами были введены санкции, которые нацелены не на народ Беларуси, а на лидеров».

«Мы продолжим давление на Минск, чтобы обеспечить переход к демократии как можно скорее», — пообещал Клеман Бон.
 
Теги: Минск
 
 
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Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон сообщил в эфире общественного телевидения заявил, что видео видео, где действующий президент Беларуси с...
 
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