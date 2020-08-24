Anytime предложил для аренды седаны BMW 3 серии. 10 минут обойдутся в 5,99 рубля

Источник материала: Tut.by

Сервис каршеринга Anytime расширил парк арендных автомобилей. Теперь для поездок доступны премиальные седаны BMW 320i. Стоимость минуты аренды составляет 65 копеек, но в рамках тарифных планов 10 минут обойдутся в 5,99 рубля.





Всего в Минске доступны 14 машин. Для тех, кто захочет прокатиться на новеньком BMW, существуют ограничения. Арендовать BMW 320i можно водителям старше 24 лет и со стажем вождения не менее года.

BMW 320i оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором, который выдает 184 л.с. К мощному мотору прилагаются задний привод и 8-диапазонный «автомат». BMW 320i способен разогнаться до 100 км/ч за 7,3 секунды, а максимальная скорость составляет 235 км/ч. При этом средний расход топлива по городу у машины с «автоматом» составляет всего 7,7 литра.