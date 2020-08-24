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Anytime предложил для аренды седаны BMW 3 серии. 10 минут обойдутся в 5,99 рубля

24.08.2020 13:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сервис каршеринга Anytime расширил парк арендных автомобилей. Теперь для поездок доступны премиальные седаны BMW 320i. Стоимость минуты аренды составляет 65 копеек, но в рамках тарифных планов 10 минут обойдутся в 5,99 рубля.


Всего в Минске доступны 14 машин. Для тех, кто захочет прокатиться на новеньком BMW, существуют ограничения. Арендовать BMW 320i можно водителям старше 24 лет и со стажем вождения не менее года.

BMW 320i оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором, который выдает 184 л.с. К мощному мотору прилагаются задний привод и 8-диапазонный «автомат». BMW 320i способен разогнаться до 100 км/ч за 7,3 секунды, а максимальная скорость составляет 235 км/ч. При этом средний расход топлива по городу у машины с «автоматом» составляет всего 7,7 литра.

 
Теги: Минск
 
 
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Сервис каршеринга Anytime расширил парк автомобилей седанами BMW 3 серии. Стоимость их аренды - 68 копеек за минуту.
 
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