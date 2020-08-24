«Это исключительно внутренние причины». Почему доллар и евро стремительно растут и чего ждать дальше

Источник материала: Onliner

Сегодняшние торги завершились внушительным ростом всех трех валют корзины. Евро уже перевалил за 3 рубля, и это исторический рекорд. Доллар теперь стоит выше 2,55, но такими темпами до рекордных 2,6396 остается буквально пару дней. Вообще, за последнюю неделю доллар прибавил больше 9 копеек, а евро подорожал больше чем на 11. Почему это происходит и что сейчас влияет на курс в Беларуси? Разбираемся с экономистом.

— Когда растут все три иностранные валюты одновременно и почти одинаково, то это не связано с общемировыми тенденциями, это в чистом виде падение белорусского рубля. То есть исключительно внутренние причины, — рассказал Onliner старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. — Внешними причинами можно объяснять ситуации, когда одна валюта растет, а другая падает.



banki24.by за 24 августа. Скриншот c сайтаза 24 августа.

— Мы видим, что в пятницу валютная корзина подорожала больше чем на 1%, сегодня она также подорожала больше чем на 1%. Что характерно, сегодня объем торгов по доллару составил $94 миллиона. Это при том, что обычно дневной оборот торгов по любой из валют составляет 10—15 миллионов. То есть мы видим повышенный спрос на валюту, в первую очередь на доллар.





— Это значит, что люди массово побежали покупать доллары?

— Как одна из причин, да. Население создает спрос в обменниках, а банки покупают валюту на бирже, чтобы этот спрос удовлетворить. При этом спрос может быть со стороны предприятий. Могут работать оба этих фактора. По открытой информации сказать, кто именно покупает валюту, население, или предприятия, или и те и другие, невозможно. Мы увидим это по итогам месяца. В сентябре как раз будут данные от Нацбанка по категориям, кто сколько купил и сколько продал. Пока остается лишь наблюдать за происходящим.





— Не связан ли такой рост курса с тем, что люди начали снимать рублевые депозиты и менять их в валюту?

— Да, связано в том числе. Но снятие рублевых депозитов по итогам июля не заоблачное. По итогам июля белорусы сняли чуть больше 100 миллионов рублей срочных депозитов. Опять же, сколько снимается сейчас, в августе, мы узнаем лишь в сентябре. Но безусловно, это один из факторов. Но тут опять-таки нужно понимать, что у нас две трети депозитов безотзывные. Поэтому снимать можно либо проценты, либо те депозиты, у которых подошел к концу срок. Если бы можно было снимать полностью все депозиты, как это было до 2015 года, тогда бы мы могли увидеть рост валют на десятки процентов минимум.

По сути введение безотзывных депозитов серьезно сдерживает падение белорусского рубля. Благодаря наличию безотзывных депозитов наш валютный рынок гораздо меньше подвержен шокам по сравнению с тем, что было в 2011 году или в конце 2014 года.





— Как будет дальше вести себя Нацбанк? Будет ли он поддерживать курс белорусского рубля?

— Скорее всего, в текущей политической ситуации Нацбанк будет стараться экономить золотовалютные резервы, так как достаточно сложно занять новую валюту. Это значит, что Нацбанк будет в минимальной степени препятствовать росту курсов валют, просто чтобы не тратить на это средства. Скорее всего, в ближайшее время вот эта тенденция, которую мы наблюдали в пятницу и понедельник, может сохраниться.

С другой стороны, есть шанс, что, может быть, этот спрос создан каким-то крупным предприятием, которому нужна валюта для оплаты импортного контракта и погашения валютного кредита. В этом случае, когда это предприятие удовлетворит свой спрос, купит нужное количество валюты, курс перестанет расти. А может быть, даже немного откатится назад, как это было в конце марта и начале апреля.





Сейчас понятно, что причина роста доллара в политической сфере. Это не тот случай, когда завтра резко станет все хорошо и у населения пропадут девальвационные ожидания. Поэтому есть шансы, они не нулевые, на откат, как в апреле. Но это не гарантировано.

— Что вы посоветуете людям, покупать сейчас валюту или нет?

— Вопрос действительно сложный. Судя по тому, что происходит с курсами, большая часть тех, у кого было с чем бежать, уже сбегала. Но даже несмотря на это, скорее всего, рост продолжится.

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