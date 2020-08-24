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МИД Литвы направил ноту Беларуси в связи с нарушением воздушного пространства

24.08.2020 13:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: delfi.lt

Ранее белорусская сторона заявляла, что также намерена подготовить аналогичную ноту в адрес Литвы.

Речь идет об инциденте, произошедшем вечером 23 августа. Минобороны Беларуси сообщило, что с территории Литвы была предпринята попытка провокации – в сторону Беларуси был запущен зонд из воздушных шаров с «антигосударственной символикой».

С помощью боевых вертолетов МИ-24 полет шаров был прерван.

"Их вертолет нарушил наше воздушное пространство. И сегодня послу Беларуси была вручена нота решительного протеста", - сообщил в понедельник BNS министр иностранных дел Линас Линкявичюс, пишет Delfi.

Напомним, что 23 августа в живую цепь выстроились около 50 тыс. литовцев с целью солидарности с белорусами, выступающими против официальных итогов президентских выборов в стране и задержанием множества людей на акциях протеста.

 
 
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Ранее белорусская сторона заявляла, что также намерена подготовить аналогичную ноту в адрес Литвы.
 
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