|
МИД Литвы направил ноту Беларуси в связи с нарушением воздушного пространства
24.08.2020 13:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: delfi.lt
Ранее белорусская сторона заявляла, что также намерена подготовить аналогичную ноту в адрес Литвы.
Речь идет об инциденте, произошедшем вечером 23 августа. Минобороны Беларуси сообщило, что с территории Литвы была предпринята попытка провокации – в сторону Беларуси был запущен зонд из воздушных шаров с «антигосударственной символикой».
С помощью боевых вертолетов МИ-24 полет шаров был прерван.
"Их вертолет нарушил наше воздушное пространство. И сегодня послу Беларуси была вручена нота решительного протеста", - сообщил в понедельник BNS министр иностранных дел Линас Линкявичюс, пишет
Напомним, что 23 августа в живую цепь выстроились около 50 тыс. литовцев с целью солидарности с белорусами, выступающими против официальных итогов президентских выборов в стране и задержанием множества людей на акциях протеста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее белорусская сторона заявляла, что также намерена подготовить аналогичную ноту в адрес Литвы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)