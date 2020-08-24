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Уралов: важно начать прямой диалог с "улицей"
24.08.2020 14:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Минувшее
© Sputnik / Виктор Толочко
"Если ты президент, то ты президент всей республики. И даже те, кто проголосовал против тебя, оппозиция это тоже "подданные", обращаться нужно и к ним. Важно начать прямой диалог с "улицей". Это первый формат. Второй — начать обсуждать конституционные реформы, о которых президент говорил на МЗКТ, в чем идея и смысл этих реформ. Третье направление — это медиа-технологии и политические технологии. Мы видим, что протесты "седлали" неконструктивные силы, которые направляются из Варшавы, подстрекаются из Литвы. Их цели — превратить кризис в гражданский конфликт", — рассуждает эксперт.
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Последние события в Беларуси анализирует политический эксперт, главный редактор портала СОНАР 2050 Семен Уралов.
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