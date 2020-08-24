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Уралов: важно начать прямой диалог с "улицей"

24.08.2020 14:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Уралов: важно начать прямой диалог с "улицей"

Минувшее "политическое" воскресенье закончилось всеобщим информационным мемом — вооруженный Александр Лукашенко обходит территорию резиденции, беседует с военными и демонстрирует решимость на прекращение бунта. Это вызвало бурную реакцию СМИ, экспертов и различных блогеров. Насколько возможно дальнейшее повышение градуса внутрибелорусского противостояния, только ли президентские выборы явились причиной текущего кризиса, и где выход из сложившейся ситуации? Своей точкой зрения со слушателями радио Sputnik поделился главный редактор портала СОНАР 2050, политический эксперт Семен Уралов. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Если ты президент, то ты президент всей республики. И даже те, кто проголосовал против тебя, оппозиция это тоже "подданные", обращаться нужно и к ним. Важно начать прямой диалог с "улицей". Это первый формат. Второй — начать обсуждать конституционные реформы, о которых президент говорил на МЗКТ, в чем идея и смысл этих реформ. Третье направление — это медиа-технологии и политические технологии. Мы видим, что протесты "седлали" неконструктивные силы, которые направляются из Варшавы, подстрекаются из Литвы. Их цели — превратить кризис в гражданский конфликт", — рассуждает эксперт.

Программу "Грани формата" с участием политического эксперта Семена Уралова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Последние события в Беларуси анализирует политический эксперт, главный редактор портала СОНАР 2050 Семен Уралов.
 
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