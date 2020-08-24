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Задержан сопредседатель стачкома «Беларуськалия»

24.08.2020 15:39 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: telegraf.by

Анатолий Бокун находится в РОВД, сообщил стачком предприятия.

Стачком «Беларуськалия» подтвердил задержание сопредседателя Анатолия Бокуна, сообщает «Наша Нива. Также сообщается, что на всех членов стачкома составлены протоколы за «несанкционированные мероприятия».

Напомним, ранее сегодня стало известно о задержании членов Координационого совета Сергей Дылевского и Ольги Ковальковой.  Как сообщили в КС, их обвиняют в незаконной организации забастовок. Дылевского и Ковалькову задержали у проходной МТЗ.

 
 
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Анатолий Бокун находится в РОВД, сообщил стачком предприятия.
 
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