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Задержан сопредседатель стачкома «Беларуськалия»
24.08.2020 15:39 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: telegraf.by
Анатолий Бокун находится в РОВД, сообщил стачком предприятия.
Стачком «Беларуськалия» подтвердил задержание сопредседателя Анатолия Бокуна, сообщает
Напомним, ранее сегодня стало известно о задержании членов Координационого совета Сергей Дылевского и Ольги Ковальковой. Как
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Анатолий Бокун находится в РОВД, сообщил стачком предприятия.
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