Задержан сопредседатель стачкома «Беларуськалия»

Источник материала: Ежедневник

фото: telegraf.by

Анатолий Бокун находится в РОВД, сообщил стачком предприятия.

Стачком «Беларуськалия» подтвердил задержание сопредседателя Анатолия Бокуна, сообщает «Наша Нива . Также сообщается, что на всех членов стачкома составлены протоколы за «несанкционированные мероприятия».

Напомним, ранее сегодня стало известно о задержании членов Координационого совета Сергей Дылевского и Ольги Ковальковой. Как сообщили в КС, их обвиняют в незаконной организации забастовок. Дылевского и Ковалькову задержали у проходной МТЗ.