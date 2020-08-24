24 августа кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Встреча состоялась в Вильнюсе, куда Биган прибыл с визитом.

На встрече обсуждался политический кризис в Беларуси, сообщает пресс-служба Тихановской.









«Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Лукашенко не пользуется поддержкой ни белорусского народа, ни международного сообщества. Каждый день он отказывается принять волю своего народа, лишь продлевая кризис и углубляя его», — сказала Тихановская.

Она выразила готовность разрешить кризис через диалог о мирной передаче власти.

«Мы всегда говорили, что готовы к диалогу и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций для облегчения диалога. Также мы требуем беспристрастного расследования преступлений, совершенных властями Беларуси против своего народа», — сказала Тихановская.

В то же она призвала «все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси. Только народ Беларуси будет решать свое будущее на новых справедливых и свободных выборах».