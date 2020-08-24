«Ну, мужик, ты попал!» Водитель Land Cruiser придумал, как ехать наоборот (видео)

Источник материала: Onliner

Наш читатель с ником kub-rub опубликовал на форуме запись со своего регистратора. Дело было 20 августа около 9:10 в местном проезде в районе пересечения улиц Скрипникова и Притыцкого в Минске, на дороге с односторонним движением.

Автор видео двигался по дороге с односторонним движением в нужном направлении. Казалось бы, встречного транспорта быть не должно, но так только казалось. Навстречу ехал водитель Toyota Land Cruiser.

Разъехаться было можно, но наш читатель проявил принципиальность: «Разворачивайся — и туда», — прозвучало, очевидно, в адрес водитель Toyota.

Оппонент тоже от своих намерений отказываться не стал: выехал на газон и проехал там.

«Ну, мужик, ты попал!» — прокомментировал это видео автор.

— Там дорога с односторонним движением, а он двигался навстречу. Когда ему показали, что он едет с нарушением ПДД, — он выехал на зеленую зону, — пояснил kub-rub корреспонденту Onliner.