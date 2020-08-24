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«Ну, мужик, ты попал!» Водитель Land Cruiser придумал, как ехать наоборот (видео)

24.08.2020 15:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наш читатель с ником kub-rub опубликовал на форуме запись со своего регистратора. Дело было 20 августа около 9:10 в местном проезде в районе пересечения улиц Скрипникова и Притыцкого в Минске, на дороге с односторонним движением.

Автор видео двигался по дороге с односторонним движением в нужном направлении. Казалось бы, встречного транспорта быть не должно, но так только казалось. Навстречу ехал водитель Toyota Land Cruiser.

Разъехаться было можно, но наш читатель проявил принципиальность: «Разворачивайся — и туда», — прозвучало, очевидно, в адрес водитель Toyota.

Оппонент тоже от своих намерений отказываться не стал: выехал на газон и проехал там.

«Ну, мужик, ты попал!» — прокомментировал это видео автор.

— Там дорога с односторонним движением, а он двигался навстречу. Когда ему показали, что он едет с нарушением ПДД, — он выехал на зеленую зону, — пояснил kub-rub корреспонденту Onliner.

 
Теги: Минск
 
 
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Наш читатель с ником kub-rub опубликовал на форуме запись со своего регистратора. Дело было 20 августа около 9:10 в местном проезде в районе пересечения улиц Скрипникова...
 
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