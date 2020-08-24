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С собственной экофермой. В Киеве территорию пионерлагеря превращают в модный ЖК с ценой "квадрата" от $735

24.08.2020 15:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Заброшенные пионерские лагеря — давно не новость. В Беларуси бороться с ними пытаются путем продажи или забвения (видимо, по принципу «если не говорить о проблеме, она исчезнет»). В Киеве пошли другим путем: на месте, где когда-то трубили горнисты, выстраивались в колонны, следуя в столовую, пионеры и праздновался День Нептуна, возводят модный жилой комплекс. Примечательно, что лагерь располагался не просто посреди густого хвойного леса, а в пределах города (примерно в 20 километрах от центра), а потому привлекательность новой стройки автоматически возрастает.

С собственной экофермой. В Киеве территорию пионерлагеря превращают в модный ЖК с ценой "квадрата" от 5

О пионерлагере «Алмазный» до сих пор ностальгируют его «выпускники». «Довелось в этом лагере отдыхать пионером в 1973-74-м годах. Иээххх, времечко бежит... А какие делегации приезжали: дети шотландских профсоюзов; дети польских тружеников. А какая пылкая была юношеская любовь. Воспоминания так и будоражат душу! А еще мы переписывались после смены по нескольку лет... Да-а-а....было время», — поделился с миром своими воспоминаниями один из тех, кому посчастливилось отдыхать в этом месте.

Но это, увы, уже прошлое. «Отработав» в качестве лагеря, территория на некоторое время превратилась в базу отдыха МВД, а позже начала трансформироваться в жилой комплекс.

С собственной экофермой. В Киеве территорию пионерлагеря превращают в модный ЖК с ценой "квадрата" от 5
Колоннада сохранилась еще с пионерлагерских времен
С собственной экофермой. В Киеве территорию пионерлагеря превращают в модный ЖК с ценой "квадрата" от 5

Официальный адрес ЖК под названием О2 Residence — Харьковское шоссе, 22. До ближайшей станции метро — «Бориспольской» — далековато. К тому же те, кто побывал на месте, жалуются на дорогу — мол, убитая. Впрочем, девелопер обещает со временем все исправить — пока ездит тяжелая строительная техника, смысла укладывать дорожное полотно нет. А потом, когда основные работы останутся позади, и трасса появится, и общественный транспорт будет курсировать.

С собственной экофермой. В Киеве территорию пионерлагеря превращают в модный ЖК с ценой "квадрата" от 5

Также застройщик обещает расчистить и привести в порядок небольшой водоем, расположенный в лесу. Ну и, само собой, звучат планы по возведению всей необходимой инфраструктуры: на территории ЖК должны появиться детский сад, школа раннего развития, общеобразовательная школа. Как обстоят дела с «социальными» стройками у нас — прекрасно известно, а как у них — станет понятно через несколько лет. Пока же первым новоселам, которые появятся уже в начале следующего года, предлагают пользоваться благами, расположенными в находящемся рядом поселке не для бедных под названием Бортничи.

С собственной экофермой. В Киеве территорию пионерлагеря превращают в модный ЖК с ценой "квадрата" от 5
С собственной экофермой. В Киеве территорию пионерлагеря превращают в модный ЖК с ценой "квадрата" от 5
С собственной экофермой. В Киеве территорию пионерлагеря превращают в модный ЖК с ценой "квадрата" от 5

Новый ЖК — это 12 домов высотой не более семи этажей. Фасады зданий будут выкрашены в теплые, природные цвета: светло-зеленый, бежевый, кирпичный. Технология строительства — монолитно-каркасная, проемы заполняются газосиликатом, который будет «укрыт» минватой и штукатуркой. Панорамные окна — неотъемлемая часть современных ЖК. Территорию комплекса собираются огородить от посторонних. Правда, судя по рендерам, сделать дворы совсем без машин застройщик не догадался.

Планируется, что всего в О2 Residence будет 800 квартир. Несмотря на малоэтажность, без лифтов никто не останется. Машино-мест предусмотрено всего 550.

С собственной экофермой. В Киеве территорию пионерлагеря превращают в модный ЖК с ценой "квадрата" от 5

Дабы отличаться от остальных и оправдывать размещение, застройщик решил порадовать тех, кто ратует за экологию: на территории ЖК разместят так называемую экоферму: ряд мини-теплиц, в которых жильцы смогут (если захотят) выращивать овощи, зелень, ягоды.

Что касается цен на жилье, то по данным портала lun.ua, квадратный метр в «однушках» стоит $790—915, в «двушках» — $800—860, в «трешках» — $735—895. Четырех-, пятикомнатные и двухуровневые квартиры продаются по ценам, сопоставимым со стоимостью «трешек». В активной фазе строительства сейчас два дома, сдать которые обещают в четвертом квартале 2020-го. Еще два дома собираются ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2021-го.









Планировки в доме следующие:

С собственной экофермой. В Киеве территорию пионерлагеря превращают в модный ЖК с ценой "квадрата" от 5
С собственной экофермой. В Киеве территорию пионерлагеря превращают в модный ЖК с ценой "квадрата" от 5
С собственной экофермой. В Киеве территорию пионерлагеря превращают в модный ЖК с ценой "квадрата" от 5
С собственной экофермой. В Киеве территорию пионерлагеря превращают в модный ЖК с ценой "квадрата" от 5
С собственной экофермой. В Киеве территорию пионерлагеря превращают в модный ЖК с ценой "квадрата" от 5

 
Теги: Новости
 
 
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Заброшенные пионерские лагеря — давно не новость. В Беларуси бороться с ними пытаются путем продажи или забвения (видимо, по принципу «если не говорить...
 
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