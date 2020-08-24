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«Повышенная нагрузка на сеть» и обеспечение нацбезопасности. МТС о проблемах с интернетом
Источник материала: Onliner
Вчера в Беларуси вновь были сложности с работой интернета. Оператор А1
— Во второй половине дня 23 августа в связи с большим количеством абонентов на некоторых улицах Минска специалисты МТС зафиксировали повышенную нагрузку на сеть, которая превысила стандартную пропускную способность инфраструктуры сети на этих территориях, и связанное с этим снижение качества работы интернет-сервисов у абонентов.
Кроме того, в рамках проводившихся уполномоченными государственными органами мероприятий по обеспечению национальной безопасности в течение более полутора часов был ограничен доступ к сети интернет, что могло приводить к снижению качества работы сервисов у абонентов.
На данный момент сеть работает в штатном режиме.
Выражаем сожаление о сложившейся ситуации.
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Вчера в Беларуси вновь были сложности с работой интернета. Оператор А1 объяснил это требованием государственных органов в связи с обеспечением национальной...
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