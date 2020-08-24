«Повышенная нагрузка на сеть» и обеспечение нацбезопасности. МТС о проблемах с интернетом

Источник материала: Onliner

Вчера в Беларуси вновь были сложности с работой интернета. Оператор А1 объяснил это требованием государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности, что привело к снижению пропускной способности 3G в некоторых районах Минска. Сегодня оператор МТС тоже прокомментировал ситуацию.

— Во второй половине дня 23 августа в связи с большим количеством абонентов на некоторых улицах Минска специалисты МТС зафиксировали повышенную нагрузку на сеть, которая превысила стандартную пропускную способность инфраструктуры сети на этих территориях, и связанное с этим снижение качества работы интернет-сервисов у абонентов.

Кроме того, в рамках проводившихся уполномоченными государственными органами мероприятий по обеспечению национальной безопасности в течение более полутора часов был ограничен доступ к сети интернет, что могло приводить к снижению качества работы сервисов у абонентов.

На данный момент сеть работает в штатном режиме.

Выражаем сожаление о сложившейся ситуации.