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Латушко вызвали в Следственный комитет на 25 августа
Источник материала: Навiны
Член Президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко вызван в СК на 10 часов 25 августа, где будет допрошен в качестве свидетеля.
Телеграм-канал бывшего министра культуры, посла в Польше и Франции и директора Купаловского театра уточнил, что вызов связан с уголовным делом по факту создания Координационного совета.
Латушко примкнул к оппозиции во время августовских протестов. «Сегодня я очень счастливый человек. Горжусь, что я белорус, что наконец наступило утро и больше не наступит ночь. Мы мирные люди и хотим перемен. Мы сражаемся за правду. Мы хотим, чтобы наш голос был посчитан», —
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Член Президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко вызван в СК на 10 часов 25 августа, где будет допрошен в качестве свидетеля.
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