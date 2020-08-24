Латушко вызвали в Следственный комитет на 25 августа

Член Президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко вызван в СК на 10 часов 25 августа, где будет допрошен в качестве свидетеля.





Телеграм-канал бывшего министра культуры, посла в Польше и Франции и директора Купаловского театра уточнил, что вызов связан с уголовным делом по факту создания Координационного совета.