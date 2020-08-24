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Латушко вызвали в Следственный комитет на 25 августа

24.08.2020 16:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Член Президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко вызван в СК на 10 часов 25 августа, где будет допрошен в качестве свидетеля.

Латушко вызвали в Следственный комитет на 25 августа

Телеграм-канал бывшего министра культуры, посла в Польше и Франции и директора Купаловского театра уточнил, что вызов связан с уголовным делом по факту создания Координационного совета.

Латушко примкнул к оппозиции во время августовских протестов. «Сегодня я очень счастливый человек. Горжусь, что я белорус, что наконец наступило утро и больше не наступит ночь. Мы мирные люди и хотим перемен. Мы сражаемся за правду. Мы хотим, чтобы наш голос был посчитан», — сказал он во время митинга 23 августа.

 
 
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Член Президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко вызван в СК на 10 часов 25 августа, где будет допрошен в качестве свидетеля.
 
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