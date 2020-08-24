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iPhone 12 Pro останутся без экранов на 120 Гц. Apple не нашла поставщика микросхем

24.08.2020 16:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Pro-модификации iPhone 12 получат обычные дисплеи с частотой обновления 60 Гц вместо 120 Гц, слухи о которых ходили ранее. Как сообщил блогер Росс Янг со ссылкой на свои источники, у Apple возникли проблемы с поиском поставщика.

Компания нашла подходящего производителя самих дисплеев, однако сложности начались с поставщиком микросхем для 120-герцовых экранов. Янг отметил, что Apple оказалась перед выбором: отложить запуск iPhone 12 и найти поставщика или же начать продажи смартфонов в запланированный ранее срок, но оставить их с дисплеями на 60 Гц. По данным блогера, Apple предпочла второй сценарий.

Такое решение сделает дисплеи Apple менее современными на фоне других флагманов: сейчас многие топовые аппараты предлагают частоту обновления 120 Гц.

Премьера линейки iPhone 12 состоится этой осенью.

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Pro-модификации iPhone 12 получат обычные дисплеи с частотой обновления 60 Гц вместо 120 Гц, слухи о которых ходили ранее. Как сообщил блогер Росс Янг со ссылкой на свои...
 
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