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iPhone 12 Pro останутся без экранов на 120 Гц. Apple не нашла поставщика микросхем
Источник материала: Onliner
Pro-модификации iPhone 12 получат обычные дисплеи с частотой обновления 60 Гц вместо 120 Гц, слухи о которых ходили ранее. Как
Компания нашла подходящего производителя самих дисплеев, однако сложности начались с поставщиком микросхем для 120-герцовых экранов. Янг отметил, что Apple оказалась перед выбором: отложить запуск iPhone 12 и найти поставщика или же начать продажи смартфонов в запланированный ранее срок, но оставить их с дисплеями на 60 Гц. По данным блогера, Apple предпочла второй сценарий.
Такое решение сделает дисплеи Apple менее современными на фоне других флагманов: сейчас многие топовые аппараты предлагают частоту обновления 120 Гц.
Премьера линейки iPhone 12 состоится этой осенью.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A12 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2942 мАч, 1 SIM
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Pro-модификации iPhone 12 получат обычные дисплеи с частотой обновления 60 Гц вместо 120 Гц, слухи о которых ходили ранее. Как сообщил блогер Росс Янг со ссылкой на свои...
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