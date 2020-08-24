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Белорусские таможенники предотвратили ввоз наркотиков в страну – видео
24.08.2020 17:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Три незаконных попытки ввоза в Беларусь наркотиков пресекли белорусские таможенники в пунктах пропуска на границе с Польшей за прошедшие выходные. Гродненские таможенники совместно с пограничниками нашли гашиш у 39-летнего водителя легкового автомобиля BMW. Мужчина оказался гражданином Армении, он пересекал границу в пункте пропуска "Брузги".
© Photo : ГУВД Минска
"Часть наркотика была спрятана в подлокотнике водительского сиденья, еще одна часть, на которую указала служебная собака, в жестяной банке среди личных вещей", - рассказали в Государственном таможенном комитете.
Брестские таможенники в пункте пропуска "Брест" выявили две попытки ввезти марихуану в республику белорусами, возвращавшимися домой из Польши. Служебная собака обнаружила наркотик в личных вещах 22-летнего жителя Барановичей, пересекавшего границу рейсовым автобусом "Варшава – Минск". Марихуану также обнаружили в кармане шорт 40-летнего пассажира автобуса "Варшава-Гомель".
"Во всех случаях Гродненской региональной и Брестской таможнями в отношении граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 328-1 УК Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа", - пояснили в ГТК.
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За минувшие выходные сотрудники ГТК с помощью служебных собак пресекли попытки ввоза в Беларусь гашиша и марихуаны. Как это происходило - смотрите на видео.
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