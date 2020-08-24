Белорусские таможенники предотвратили ввоз наркотиков в страну – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Три незаконных попытки ввоза в Беларусь наркотиков пресекли белорусские таможенники в пунктах пропуска на границе с Польшей за прошедшие выходные. Гродненские таможенники совместно с пограничниками нашли гашиш у 39-летнего водителя легкового автомобиля BMW. Мужчина оказался гражданином Армении, он пересекал границу в пункте пропуска "Брузги".

"Часть наркотика была спрятана в подлокотнике водительского сиденья, еще одна часть, на которую указала служебная собака, в жестяной банке среди личных вещей", - рассказали в Государственном таможенном комитете.

Брестские таможенники в пункте пропуска "Брест" выявили две попытки ввезти марихуану в республику белорусами, возвращавшимися домой из Польши. Служебная собака обнаружила наркотик в личных вещах 22-летнего жителя Барановичей, пересекавшего границу рейсовым автобусом "Варшава – Минск". Марихуану также обнаружили в кармане шорт 40-летнего пассажира автобуса "Варшава-Гомель".

"Во всех случаях Гродненской региональной и Брестской таможнями в отношении граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 328-1 УК Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа", - пояснили в ГТК.