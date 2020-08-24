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Аисты и стрижи уже покидают Беларусь

24.08.2020 17:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг - Sputnik. Аисты и стрижи уже покидают Беларусь, об этом Sputnik рассказал специалист по природоохранным вопросам общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ) Семен Левый.

Некоторые птицы уже покинули Беларусь: например, уже в конце июня – начале июля улетели кукушки, остался только их "молодняк", который также вскоре полетит на юг. Сейчас многие птицы начали активную миграцию.

© CC0 / Pixabay / Sabine Löwer
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"Сейчас, эти числа августа, – время, когда взлетают белые аисты. В последнюю декаду наиболее активно: они до 25 августа обычно покидают Беларусь, остаются единичные особи, которые отлетят осенью", – рассказал специалист.

Напомнил собеседник Sputnik и о том, что некоторые особи остаются в стране на зимовку, хотя большая их часть улетает.

"Во многих регионах стрижи в конце августа начинают миграцию, последние будут улетать до середины сентября", – отметил он.

Стрижи, как и аисты, в большинстве своем зимуют в далекой Африке.

Говорить о том, мигрируют ли уже другие виды, достаточно трудно – например, перемещения зеленой пересмешки можно отследить только благодаря данным станции кольцевания. То же касается и других более скрытных и менее распространенных видов.

Еще одна птица, чей отлет является символом осени, – журавль. Они обычно покидают Беларусь в третьей декаде сентября и начале октября.

 
Теги: Минск
 
 
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Стрижи, как и аисты, в основном зимуют в Африке - оттуда они вернутся в Беларусь только следующей весной.
 
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