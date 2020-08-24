Один из главных кинофестивалей в мире отменит гендерное разделение наград в актерских категориях

Источник материала: Tut.by

Берлинский фестиваль решил отказаться от гендерного разделения наград в актерских категориях. Так, на ближайшем фестивале будут вручать гендерно-нейтральные призы: «Серебряный медведь» за лучшую главную роль и «Серебряный медведь» за лучшую роль второго плана.



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Теперь на Берлинале будут вручать общие награды за лучшую главную роль и за лучшую роль второго плана, а не разделять актерские работы по гендерному критерию. Директора смотра Мариетт Риссенбек и Карло Шатриан пояснили, почему приняли такое решение:

— Мы уверены, что отсутствие разделения наград в актерской категории по гендерному признаку ведет к более гендерно-чувствительной осведомленности в киноиндустрии.

Более того, организаторы упразднят награду имени Альфреда Бауэра (первого директора Берлинcкого фестиваля). Поводом к упразднению стало расследования журналистки Катьи Никодемус, в ходе которого стало известно, что Бауэр был одним из руководителей созданной Геббельсом дирекции кино Третьего рейха. Вместо этой премии учредят новую — приз жюри.

71-й Берлинский кинофестиваль пройдет в 2021 году. Вероятно, часть мероприятия проведут онлайн.

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