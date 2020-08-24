Немецкая клиника: Навальный был отравлен

Сообщение опубликовано на сайте клиники. В нём говорится, что "клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы". Конкретное вещество ещё не известно. В сообщении подчёркивается, что наличие холинэстеразы в организме было доказано несколько раз в независимых лабораториях.





"Согласно диагнозу, пациенту назначают антидот атропин. Исход болезни остается неясным, и нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы" - говорится в сообщении. В нём также сказано, что Навальтный по-прежнему в реанимации в состоянии искусственной комы, но в настоящее время серьёзной опасности для его жизни нет.





Навальный почувствовал себя плохо утром 20 августа в самолёте Томск-Москва. Двое суток он провёл в реанимации в Омске, где самолёт совершил экстренную посадку. Утром в субботу его перевезли в Берлин. Соратники Навального с самого начала утверждали, что оппозиционер был отравлен; лечившие его в Омске медики заявляли о нарушении обмена веществ, не называя его причин.