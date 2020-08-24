В Гомеле парень поменял флаги — возбуждено уголовное дело по 370-й статье

Источник материала: Onliner

В Гомеле государственный флаг заменили бело-красно-белым. Дело было 16 августа, во время очередного протеста, когда к флагштоку на площади Ленина подошло несколько человек. Один из них опустил знамя вниз, а другой снял его с крепления, смял и повесил на ограждение, сообщает пресс-служба МВД.

Молодой человек поместил на верхушку флагштока бело-красно-белый флаг. В последующем его сняли и вернули на место официальный.

Сыщики изучили записи с камер наблюдения и установили личность парня. Им оказался 23-летний безработный местный житель, которого на днях задержали.

Милиционерам горожанин пояснил, что его поступок — озорство и шалость, которые никак не связаны с идейной и гражданской позицией.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за надругательство над государственными символами.

Статья 370 УК «Надругательство над Государственным гербом Республики Беларусь, Государственным флагом Республики Беларусь, Государственным гимном Республики Беларусь» наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до одного года.