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Немецкие врачи обнаружили у Навального признаки отравления
Источник материала: Навiны
По мнению немецких медиков, у российского оппозиционера Алексея Навального, привезенного на лечение в берлинскую клинику «Шарите», обнаружены признаки отравления.
Клинические исследования свидетельствуют об интоксикации организма субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество может быть названо в ходе дальнейших обследований, говорится в сообщении «Шарите», передает
Алексею Навальному 20 августа
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По мнению немецких медиков, у российского оппозиционера Алексея Навального, привезенного на лечение в берлинскую клинику «Шарите», обнаружены признаки...
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