Немецкие врачи обнаружили у Навального признаки отравления

По мнению немецких медиков, у российского оппозиционера Алексея Навального, привезенного на лечение в берлинскую клинику «Шарите», обнаружены признаки отравления.

Клинические исследования свидетельствуют об интоксикации организма субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество может быть названо в ходе дальнейших обследований, говорится в сообщении «Шарите», передает «Немецкая волна» .