«Мы не бараны». БНТУ может присоединиться к забастовке

Около 40 студентов Белорусского национального технического университета (БНТУ) 24 августа собралось в 16 часов возле главного корпуса вуза на проспекте Независимости в Минске.

Одна из организаторов встречи, студентка 4-го курса архитектурного факультета БНТУ Виктория сообщила БелаПАН, что студенты хотят обсудить вопросы внутренней политики вуза.





В частности, студентов волнует ежегодное повышение платы за обучение и состояние учебных корпусов.

«Хотя учусь на бюджете, я недовольна тем, что постоянно растет плата за учебу и не на 10—20 рублей, а на 100—200. Я считаю это некорректным по отношению к студентам, потому что многие родители вынуждены брать кредиты на оплату, у кого-то многодетные семьи. У нас на факультете, кстати, самом дорогом в БНТУ, учатся платно две сестры. Им нужно платить по 7 тысяч рублей в год. А мы учимся в загонах, методичка преподавательская 1987 года выпуска», — отметила Виктория.

Еще одно требование студентов касается возможности создания студенческого совета, состав которого будет не назначаться администрацией, а выбираться самими студентами.

Кроме того, студенты хотят знать, куда идут средства, выделяемые вузу из бюджета по линии Министерства образования, и деньги студентов-платников.

«Потому что условий для учебы нет. До сих пор закрыт 15-й корпус у станции метро «Борисовский тракт». Закрыто 16-е общежитие, в 15-м ужасные условия», — сообщила организатор студенческой встречи.





Виктория рассказала, что в БНТУ пока нет сформированной группы, как, например, стачком в Белорусском государственном университете.

«Я здесь как человек, который недоволен тем, что происходит в вузе. Сегодня мы встретились, чтобы понять, насколько нас много. Планируем собирать подписи под петицией ректору, в которой изложим все эти требования. Составить документ нам помогли ребята из стачкома БГУ. Петиция уже напечатана, осталось назначить координатора, который будет этим заведовать», — отметила она.

Студенты планируют составить еще одну петицию с политическими требованиями, чтобы администрация БНТУ поддержала их в следующем: отставка Лукашенко; освобождение политзаключенных; привлечение к ответственности силовиков, причастных к насилию над мирными демонстрантами.





По примеру Белорусского государственного университета в случае невыполнения требований петиций студенты БНТУ собираются 1 сентября начать забастовку, которая будет заключаться в том, что на занятиях они присутствовать будут, но учиться — нет.

«Мы будем доносить до других студентов политическую ситуацию и то, что мы не бараны, как нас называют в администрации за то, что мы, якобы ничего не понимая в политике, ходим на митинги, — сказала Виктория. — Нас поддерживают многие преподаватели, но они боятся выйти с нами и открыто выразить свое мнение. Многие из них пенсионеры, говорят, что на них давят, душат контрактами, еще чем-то».

Во время встречи всем желающим студентам раздавали заявления на выход из Белорусского республиканского союза молодежи.

В 15 часов вход на территорию главного корпуса БНТУ был закрыт, охрана никого во внутренний двор не пускала. Собравшихся студентов на видеокамеру снимал человек в гражданском. Около 16:30 к БНТУ подъехал темно-синий микроавтобус, из которого также вели съемку.

В районе 16:40 студенты стали расходиться.

БГУ вновь вышел на площадь

Сегодня с 12:00 до 13:00 у главного корпуса БГУ на площади Независимости собралось около 30 студентов и преподавателей вуза. Они выстроились в цепочку вдоль проезжей части с бело-красно-белыми флагами, табличками и плакатами «Не убивайте наших детей — будущее страны», «Мы, белорусы — мирные люди», «Я могу научить считать вас бесплатно», «Уходи» и т.д.









Как сообщила БелаПАН координатор стачкома БГУ Светлана Волчек, планировалось стоять полтора часа. Вскоре к демонстрантам подъехал синий микроавтобус, участников разогнали.

Такая же акция прошла у главного корпуса БГУ 19 августа. Собралось около 300 студентов и преподавателей. Тогда стачкому вуза удалось собрать около 270 подписей под петицией с требованиями на имя ректора.

Авторы петиции заявляли о нарушении своего права на честные и прозрачные выборы, свободу волеизъявления, на жизнь и безопасность, защиту от посягательств на свободное выражение своей позиции. Они также требовали выступить с заявлением в поддержку отставки Лукашенко; прекращения насилия и наказания виновных в избиениях и пытках задержанных мирных граждан; немедленного освобождения политзаключенных и всех необоснованно задержанных, прекращения преследования за политические взгляды; отставки Центризбиркома; проведения повторных честных выборов с допуском независимых наблюдателей.

В случае невыполнения требований представители университета обещали начать 1 сентября забастовку.