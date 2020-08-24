Источник материала: Sputnik Беларусь

Никакая "цветная революция" или политтехнология не будет состоятельна и не реализуется без наличия внутреннего конфликта в стране. И признание ошибок, в том числе и в области молодежной политики, сейчас крайне важно, считает гость программы "Горизонт событий", сопредседатель Гражданской инициативы "Союз" Сергей Лущ.

"Ряд заявлений о белорусско-российских отношениях, которые были сделаны в последние годы, болезненно сказались на имидже главы государства. Было ли это его инициативой либо это было предложено как стратегия его окружением — это другой вопрос. Но все это существенно сказалось на экономике. Далее COVID. Решение не останавливать экономическую жизнь в стране на фоне пандемии было правильным, но игнорировать реальную опасность, тем более бравировать на этой теме было нельзя", — рассуждает собеседник Sputnik.

По мнению сопредседателя Гражданской инициативы "Союз", пришло время признать ошибки и двигаться дальше с учетом изменения политической ткани в стране. Сегодня необходимо успокоиться и начать диалог со всеми вменяемыми представителями различных политических сил.

Массовые акции протеста начались в Беларуси после состоявшихся 9 августа президентских выборов, на которых, по данным Центризбиркома, Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов . До 13 августа протесты жестко подавлялись силовиками, против протестующих они применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Европейский союз не признал результаты президентских выборов в Беларуси, заявил 19 августа председатель Европейского совета Шарль Мишель. Однако позднее, 23 августа верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сказал о том, что у Европейского союза нет намерений превращать Беларусь "во вторую Украину" , поскольку ситуации в этих странах несравнимы.

Программу "Горизонт событий" с участием сопредседателя Гражданской инициативы "Союз" Сергея Луща смотрите на Sputnik Беларусь.

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