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Лущ: COVID, экономика и "многовекторность" поляризируют общество
24.08.2020 19:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Никакая "цветная революция" или политтехнология не будет состоятельна и не реализуется без наличия внутреннего конфликта в стране. И признание ошибок, в том числе и в области молодежной политики, сейчас крайне важно, считает гость программы "Горизонт событий", сопредседатель Гражданской инициативы "Союз" Сергей Лущ.
© Sputnik / Алексей Дружинин
"Ряд заявлений о белорусско-российских отношениях, которые были сделаны в последние годы, болезненно сказались на имидже главы государства. Было ли это его инициативой либо это было предложено как стратегия его окружением — это другой вопрос. Но все это существенно сказалось на экономике. Далее COVID. Решение не останавливать экономическую жизнь в стране на фоне пандемии было правильным, но игнорировать реальную опасность, тем более бравировать на этой теме было нельзя", — рассуждает собеседник Sputnik.
По мнению сопредседателя Гражданской инициативы "Союз", пришло время признать ошибки и двигаться дальше с учетом изменения политической ткани в стране. Сегодня необходимо успокоиться и начать диалог со всеми вменяемыми представителями различных политических сил.
Массовые
Европейский союз
Программу "Горизонт событий" с участием сопредседателя Гражданской инициативы "Союз" Сергея Луща смотрите на Sputnik Беларусь.
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Как мы пришли к внутрибелорусской разобщенности — ситуацию комментирует известный общественный деятель Сергей Лущ.
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