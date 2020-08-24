ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лущ: COVID, экономика и "многовекторность" поляризируют общество

24.08.2020 19:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Никакая "цветная революция" или политтехнология не будет состоятельна и не реализуется без наличия внутреннего конфликта в стране. И признание ошибок, в том числе и в области молодежной политики, сейчас крайне важно, считает гость программы "Горизонт событий", сопредседатель Гражданской инициативы "Союз" Сергей Лущ. 

© Sputnik / Алексей Дружинин
Лукашенко снова созвонился с Путиным

"Ряд заявлений о белорусско-российских отношениях, которые были сделаны в последние годы, болезненно сказались на имидже главы государства. Было ли это его инициативой либо это было предложено как стратегия его окружением — это другой вопрос. Но все это существенно сказалось на экономике. Далее COVID. Решение не останавливать экономическую жизнь в стране на фоне пандемии было правильным, но игнорировать реальную опасность, тем более бравировать на этой теме было нельзя", — рассуждает собеседник Sputnik.

По мнению сопредседателя Гражданской инициативы "Союз", пришло время признать ошибки и двигаться дальше с учетом изменения политической ткани в стране. Сегодня необходимо успокоиться и начать диалог со всеми вменяемыми представителями различных политических сил.

Массовые акции протеста начались в Беларуси после состоявшихся 9 августа президентских выборов, на которых, по данным Центризбиркома, Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов. До 13 августа протесты жестко подавлялись силовиками, против протестующих они применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Европейский союз не признал результаты президентских выборов в Беларуси, заявил 19 августа председатель Европейского совета Шарль Мишель. Однако позднее, 23 августа верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сказал о том, что у Европейского союза нет намерений превращать Беларусь "во вторую Украину", поскольку ситуации в этих странах несравнимы.

Программу "Горизонт событий" с участием сопредседателя Гражданской инициативы "Союз" Сергея Луща смотрите на Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как мы пришли к внутрибелорусской разобщенности — ситуацию комментирует известный общественный деятель Сергей Лущ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пубертат Калашникова. Зачем Лукашенко дал сыну Николаю в руки автомат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.08.2020
Mir24.TV Belarus
24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика