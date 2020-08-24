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Лукашенко освободил от должности посла в Словакии, который поддержал протестующих

24.08.2020 19:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Подписан указ об освобождении от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Словацкой Республике Игоря Лещени, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Лукашенко освободил от должности посла в Словакии, который поддержал протестующих
Фото: slovakia.mfa.gov.by

Напомним, 15 августа посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня выступил в поддержку граждан, которые вышли на мирные протесты после выборов президента.

18 августа стало известно, что после видеообращения Игорь Лещеня подал заявление об отставке. Он планирует вернуться в Беларусь в ближайшее время. В своем втором видеообращении Лещеня призвал власти провести расследования всех случаев пыток и избиения демонстрантов.

В начале 2000-х Игорь Лещеня работал помощником президента. В 2006-м был назначен послом в Израиле. В 2012-м вернулся в Минск — возглавлял управление Африки и Ближнего Востока МИД. В июне 2016 года был назначен послом в Словакии.

 
Теги: Минск
 
 
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Подписан указ об освобождении от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Словацкой Республике Игоря Лещени, сообщает пресс-служба Лукашенко.
 
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