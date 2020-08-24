Плата за поддержку? Министерство обороны Беларуси закупит 4 вертолета и военную технику у России

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«Подписан ряд взаимовыгодных контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения для нужд вооруженных сил, основными из которых стали: контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО "Арзамасский машиностроительный завод"; контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М», — говорится в сообщении министерства обороны Беларуси.



