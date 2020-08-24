ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На площади Независимости в Минске начались задержания протестующих

24.08.2020 21:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По данным портала tut.by, ОМОН не позволил участникам акции установить оборудование для общения в формате "свободного микрофона"

Протестующие стали собираться на площади Независимости в Минске в понедельник в 19:00, сотрудники правоохранительных органов начали задерживать активистов. Об этом сообщается в Telegram-канале сетевого издания tut.by.

"Минск. В 19:00 на площади Независимости стали собираться люди, - говорится в сообщении. - Но ОМОН не позволил участникам акции установить оборудование для общения в формате "свободного микрофона". Начались задержания".

В ГУВД Мингорисполкома рассказали ТАСС, что несколько молодых людей были задержаны "в рамках административного процесса".

Тем не менее, как сообщает сетевое-издание, люди продолжают собираться на площади. По состоянию на 20:00 часов на площади Независимости насчитывалось порядка 350-400 протестующих. Городски власти, в свою очередь громко включили на колонке песню "В городском саду играет духовой оркестр", заглушив таким образом скандирование протестующих, описывает обстановку tut.by.

По данным СМИ, в других городах cегодня также проходят немногочисленные акции протеста.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным портала tut.by, ОМОН не позволил участникам акции установить оборудование для общения в формате "свободного микрофона"
 
Новости дня
Новости разные
 
Что делать тем, у кого деньги на счетах в банках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.08.2020
Mir24.TV Belarus
24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика