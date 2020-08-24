Что делать тем, у кого деньги на счетах в банках

realt.by поговорил со старшим аналитиком «Альпари Евразия» Вадимом Иосубом, чтобы узнать, чего стоит ждать белорусам, надо ли сейчас покупать недвижимость и как лучше сохранить свои сбережения. Сложная политическая ситуация в стране в последние несколько недель не могла не сказаться на экономике. Конечно, и рынок недвижимости чутко реагирует на стремительное развитие событий.поговорил со старшим аналитиком «Альпари Евразия», чтобы узнать, чего стоит ждать белорусам, надо ли сейчас покупать недвижимость и как лучше сохранить свои сбережения.

Что делать с депозитом в беларуси

«Белорусская экономика катится на дно, которого, как известно, не бывает»

Все чаще в информационном пространстве появляются новости о скорейшем крахе белорусской экономики. Страшилки звучат все страшнее, прогнозы далеки от оптимистичных. Журналист Realt.by поговорила с экономистом, чтобы понять, чего действительно стоит опасаться, что сейчас нужно делать со сбережениями, чтобы их сохранить, и как действовать дальше.





— В каком состоянии белорусская экономика сейчас? Куда она движется?





— Белорусская экономика катится на дно, которого, как известно, не бывает. Потому что после каждого «дна» появляется еще одно, которое удается «пробить». Признаков этого достаточно много, среди главных можно назвать активный вынос депозитов из банков, высокий спрос на валюту (особенно это было заметно в прошлую пятницу и сегодня). Все валюты росли в пятницу и понедельник на 1−1,5%, и динамика к этому сохраняется. Вызывает опасения и очень высокий объем сделок. Например, сегодня объем сделок по доллару составил $ 95 миллионов — это самый высокий показатель с конца 2015 года. И это без учета объема операций по другим валютам. Для сравнения, в обычные дни этот показатель останавливается на отметке в $ 10−15 миллионов.





Можно также вспомнить рост доходности по евро-облигациям (выше 9%). Это означает, что теоретически, если бы Беларусь сейчас решила привлечь какие-то международные кредиты на рыночных условиях, это получилось бы сделать только от 9% годовых. Это запретительная ставка, то есть ставка, по которой никто вменяемый брать не будет. Потому что обслуживать такой процент невозможно, особенно в экономике, которая падает.









Кроме того, политическая напряженность до ее нормального разрешения закрыла нам доступ к кредитам любых международных финансовых организаций: МВФ, Всемирный банк, ЕБРР.





— Есть мнение, что белорусские банки приняли на вооружение схему работы финансовых пирамид: выплаты по обязательствам за счет привлеченных от населения средств. Таким образом власть пытается удержать падающий курс рубля ценой банковской системы? Насколько это правдиво и что значит?





— В двух словах: это неправда. В Беларуси все банки работают в очень жестком регуляторном поле, и любое движение со всех сторон зарегулировано Национальным банком. Поэтому сравнивать наши банки с финансовой пирамидой, как минимум, неправильно. Кстати, зарегулировано действительно очень многое, в том числе и их ставки, по которым банки могут принимать депозиты. В последнее время эти ставки для рублевых депозитов не превышали 14%.





С другой стороны, у Национального банка есть множество механизмов рефинансирования коммерческих банков, и кредиты овернайт — лишь один из них. Есть еще аукционы и двухсторонние операции.





Насколько я понимаю, главная причина того, что Нацбанк решил приостановить кредиты овернайт, в том, что в последние дни банки пытались спекулировать на курсе валют. То есть они на все свои свободные рублевые деньги старались купить валюту, а когда к вечеру не хватало ликвидности по нормативам, они брали у Нацбанка кредиты овернайт. Получается, что валюту покупали не только предприятия и население, но и сами банки. Мне кажется, чтобы это пресечь, Нацбанк ограничил кредиты овернайт.





«Там, где основной риск — это государство и его действия, говорить о безопасности своих сбережений очень сложно»

— Мы видим, что те, у кого были обычные депозиты в белорусских рублях, уже в большинстве своем решили их обналичить. А что делать тем, у кого есть безотзывные вклады в белорусских рублях?





— Тем, у кого есть безотзывные вклады в белорусских рублях, остается только одно: расслабиться и получать удовольствие. Для того они и безотзывные, чтобы их нельзя было забрать. Есть, конечно, экстренные поводы, которые отличаются в разных банках (смерть близкого человека или необходимость в дорогостоящем лечении), но при всех других условиях деньги нельзя забрать.





— Что делать тем, у кого деньги на обычных счетах в банках? Стоит ли им опасаться за свои сбережения? Если да, то где в таком случае хранить деньги?





— Если сбережения в банке в белорусских рублях, то им, скорее всего, ничего не угрожает. Потому что с белорусским рублем что-то делать бессмысленно: государству не нужно отбирать у людей белорусские рубли, потому что у него есть печатный станок. В крайнем случае, если будет совсем худо, государство еще рублей себе допечатает.





Другое дело — вклады валютные. Если продолжится политическое безумие и экономическая ситуация будет ухудшаться, то теоретически нельзя исключить заморозку вкладов. Это будет связано с тем, что не будет валютной ликвидности и банкам нечем будет возвращать валютные вклады.





Теоретически возможна принудительная конвертация валютных вкладов в рублевые. Мы этого не переживали в прошлые валютные кризисы, которых в истории Беларуси было много, но тогда не было такого политического фона.





Оценить, насколько вероятна заморозка или конвертация, я думаю, сейчас не возьмется никто — просто не хватает данных для осмысленных прогнозов.









А вот где хранить деньги, если их снять со счетов, — каждый решает сам. Я принципиально не даю таких советов. Потому что у любого способа хранить свои деньги есть свои риски. Хранить валюту в банке опасно, потому что может произойти конвертация или заморозка, хранить дома большую сумму денег опасно, потому что могут ограбить. Какие остались варианты? Например, покупка золота. Но здесь, опять же, встает вопрос, где его хранить. Если хранить дома — то риски те же, что и с валютой. Если хранить золото в ячейке в банке, то все помнят ситуацию с «Белгазпромбанком», когда ячейки просто открыли.





Получается, что безопасных способов хранить свои сбережения в Беларуси я сейчас не вижу. Ведь что значит безопасность? Это элемент, который нам обеспечивает государство. Это ситуация, когда государство нам что-то гарантирует, защищает от мошенников и воров и так далее. Но там, где основной риск — это само государство и его действия, говорить о безопасности, в том числе о безопасности своих сбережений, очень сложно.

«Цены на недвижимость будут стагнировать или пойдут вниз»

— Что будет с недвижимостью? Есть ли какой-то вариант, когда цены пойдут вверх? Возможно, люди начнут вкладывать деньги в недвижимость?





— Я думаю, что возможен краткосрочный скачок цен на недвижимость, как раз связанный с тем, что люди, которые не знают, куда пристроить свои деньги, начнут покупать квартиры. Но этот скачок спроса и цены не превратится в долгосрочный тренд, потому что таких покупателей будет не слишком много. После этого цены на недвижимость будут стагнировать или пойдут вниз.





При этом об иностранных инвесторах нужно забыть. Более того, весьма вероятно, что те, кто имел в Минске недвижимость в качестве инвестиции, захотят ее продать. Кто-то будет это делать срочно и по более низким ценам, а кто-то будет ждать более выгодных цен. Но когда придет время этих выгодных цен, неизвестно.



