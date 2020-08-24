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В Витебске поездом серьезно травмирован подросток

24.08.2020 21:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня днем в Витебске дети играли возле железной дороги. По предварительной информации Следственного комитета, в процессе игры 13-летний подросток пытался запрыгнуть на подножку вагона движущегося поезда. 

В результате парень не удержался и упал, получив травматическую ампутацию поездом части ноги. Пострадавший госпитализирован, в настоящий момент его жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

 
Теги: Витебск
 
 
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Сегодня днем в Витебске дети играли возле железной дороги. По предварительной информации Следственного комитета, в процессе игры 13-летний подросток пытался...
 
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