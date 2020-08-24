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В Витебске поездом серьезно травмирован подросток
Источник материала: Onliner
Сегодня днем в Витебске дети играли возле железной дороги. По предварительной информации Следственного комитета, в процессе игры 13-летний подросток пытался запрыгнуть на подножку вагона движущегося поезда.
В результате парень не удержался и упал, получив травматическую ампутацию поездом части ноги. Пострадавший госпитализирован, в настоящий момент его жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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Сегодня днем в Витебске дети играли возле железной дороги. По предварительной информации Следственного комитета, в процессе игры 13-летний подросток пытался...
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