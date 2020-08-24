В Витебске поездом серьезно травмирован подросток

Источник материала: Onliner

Сегодня днем в Витебске дети играли возле железной дороги. По предварительной информации Следственного комитета, в процессе игры 13-летний подросток пытался запрыгнуть на подножку вагона движущегося поезда.

В результате парень не удержался и упал, получив травматическую ампутацию поездом части ноги. Пострадавший госпитализирован, в настоящий момент его жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.