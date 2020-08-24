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"Галасы пад сярпом тваім". Что пишут протестующие на плакатах в Беларуси

25.08.2020 07:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мирные протесты 2020 года показали, как много среди белорусов талантливых копирайтеров. Когда нужно не растекаться мыслью по древу, а хлестко и емко написать несколько слов в плакатном формате - протестующие выдают невероятные вещи. Marketing.by cобрал самые интересные плакаты со вчерашнего митинга в Минске.

"Галасы пад сярпом тваім". Что пишут протестующие на плакатах в Беларуси

Фото - Алина Рудина







Фото - Змитер Панковец



Фото - Александра Богуславская


Фото - Александра Богуславская













Фото - @kryscina_by
 
Теги: Минск
 
 
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Мирные протесты 2020 года показали, как много среди белорусов талантливых копирайтеров. Когда нужно не растекаться мыслью по древу, а хлестко и емко написать...
 
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