Проверка боеготовности ВС: приведение отдельных частей в высшие степени готовности и призыв из запаса

Источник материала: Tut.by

Минобороны Беларуси объявило третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил, сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

«Цель проверки — оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск. В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса», — сказано в сообщении.

Проверка начинается 24 августа. Распоряжение отдал глава ведомства, руководит проверкой начальник Генштаба. Проверка завершится проведением тактического учения.

22 августа Александр Лукашенко заявил , что впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление. Также он заявил о «шевелении войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы».