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Проверка боеготовности ВС: приведение отдельных частей в высшие степени готовности и призыв из запаса

24.08.2020 21:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минобороны Беларуси объявило третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил, сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: Олег Киндар, TUT.BY

«Цель проверки — оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск. В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса», — сказано в сообщении.

Проверка начинается 24 августа. Распоряжение отдал глава ведомства, руководит проверкой начальник Генштаба. Проверка завершится проведением тактического учения.

22 августа Александр Лукашенко заявил, что впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление. Также он заявил о «шевелении войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы».

 
 
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Минобороны Беларуси объявило третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил.
 
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