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Проверка боеготовности ВС: приведение отдельных частей в высшие степени готовности и призыв из запаса
Источник материала: Tut.by
Минобороны Беларуси объявило третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил,
«Цель проверки — оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск. В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса», — сказано в сообщении.
Проверка начинается 24 августа. Распоряжение отдал глава ведомства, руководит проверкой начальник Генштаба. Проверка завершится проведением тактического учения.
22 августа Александр Лукашенко
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Проверка боеготовности ВС: приведение отдельных частей в высшие степени готовности и призыв из запаса
Минобороны Беларуси объявило третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил.
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